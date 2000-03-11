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Блог: Слава Рабинович
Финансист

Отравление Скрипаля: за происходящим внимательно следит НАТО

Сегодня, 13:15
Путин может «сгореть» в этом процессе.

Незаконное применение силы против Соединенного Королевства другим государством повлечет за собой и все соответствующие последствия, включая скоординированные с ближайшими союзниками Великобритании действия. Я хотел бы надеяться, что будут наложены персональные санкции на Путина. Но это лишь только моя надежда, а не уверенность.

Думаю, что люди, которым сегодня точно не по себе, – это Роман Абрамович и, с еще большей вероятностью, Игорь Шувалов. Попадание под персональные санкции таких людей будет означать не только аннулирование их виз и запрет на въезд в эти страны, но и замораживание их активов. Поверьте, там есть что терять.

Мне кажется, что на наших глазах не просто разворачивается дипломатический скандал – это абсолютно беспрецедентный со времен Второй мировой войны акт агрессии Российской Федерации против страны-члена НАТО, страны-члена "Большой семерки". И это нападение сделано таким способом, что и НАТО, думаю, смотрит на ситуацию очень внимательно. Потому что использованы боевые летальные нервно-паралитические вещества одним государством против Великобритании, члена НАТО, и устав Альянса расценивает это как нападение на весь Альянс. Это очень серьезные вещи: такого я не помню, просто потому, что такого не было.

Не надо забывать еще и то, что производство этих веществ запрещено. И Россия поставила свою подпись под запретом. Путину придется ответить не только за то, что это вещество было применено против Великобритании, но и за то, что оно вообще существует. Я думаю, это будет часть комплексного ответа Великобритании и ее союзников.

Соответственно, я желаю Владимиру Путину сгореть в аду процесса, который будет запущен. Хабалка Мария Захарова подлила настоящего керосина в этот огонь, заявив, что выступление Терезы Мэй – это очередной цирк в британском парламенте. В этих обстоятельствах она прямым текстом оскорбила высшие органы британской власти. Честно говоря, не помню, чтобы дипломаты или так называемые дипломаты каких-либо стран выражались в таких тонах. Это прерогатива, может быть, Саддама Хусейна перед повешением или типажей вроде Муаммара Каддафи и Ким Чен Ына. Но, в общем-то, поскольку рыба гниет с головы и сам Путин превратился в диктатора, который пугает весь мир "ядерной дубиной", от путинских холуев другого ожидать не приходится.

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Сегодня, 13:15 » Автор: Слава Рабинович
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