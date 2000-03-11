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Блог: Мустафа Найем
Народный депутат Украины, БПП

В воюющей стране не можем запустить важный правоохранительный орган

Сегодня, 14:45
Из-за очередного банального дележа портфелей.

Прошло 114 дней с дня назначения руководства Государственного бюро расследований. На данный момент в бюро по прежнему работает три (!) человека - директор и два его зама. У Бюро все еще нет своего помещения - ни в Киеве, ни в городах расположения территориальных органов. Процесс набора сотрудников полностью парализован. Квалификационные требования к кандидатам на ключевые должности выписаны с нарушением законодательства ненадлежащим субъектом. Внешняя Конкурсная комиссия нелегитимна по своему составу, вышла за рамки своих полномочий в случае начала конкурсного отбора рискует столкнуться с судебными исками. Внутренние конкурсные комиссии не созданы.

Даже если ДБР начнет набор сотрудников, у руководство Бюро возникнет проблема управления коллективом, поскольку не существует ни Устава ДБР, ни норм и процедур привлечения к дисциплинарной ответственности, ни дел элементарного понимания, как распределять доли премии и доплат в структуре заработной платы. (Кстати говоря, на сегодняшний день директор и заместитель ДБР сами выписывают себе не только регламент реализации своих полномочий, но и зарплаты; на что они при этом опираются остается загадкой)

Возникший кризис вокруг ДБР - это последствия политических торгов и дележа портфелей между Блоком Петра Порошенко и Народным фронтом. Делов том, что действующий глава ДБР Роман Труба считается близким к Народному фронту; его деятельность активно опекает народный депутат Серей Пашинский. В ответ команда главы государства делает все возможное, чтобы Бюро не запустилось и контроль над главным следственным органом в стране не оказался в чужих руках. На сегодняшний день руководство фракции БПП оказывает самое отчаянное сопротивление созданию нового органа, систематически и настойчиво бойкотируя любые законодательные инициативы, чтобы запустить работу Бюро.

Сегодня парламент провалил все три наши законопроекты, которые могли помочь в запуске ДБР без нарушения закона. Это технические изменения НЕ касающиеся ни должностей, ни денег, ни потоков, ни ресурсов. Наши изменения помогут новой институции встать на ноги и мы продолжим отстаивание своего видение.

Очень надеюсь, что у руководства БПП, Народного фронта и лично у Романа Трубы хватит мудрости не завалить эту работу. Все, что сейчас нужно - прекратить заниматься политической фаллометрией, принять изменения в законе про ДБР, распустить Внешнюю комиссию и дать наконец-то Бюро возможность начать формировать свой аппарат. Еще раз подчеркну, что это технические (!) правки, касающиеся квалификационных требований к сотрудникам Бюро, не требующие никаких затрат из бюджета.

Для справки. Государственное бюро расследований - один из краеугольных институций правоохранительной системы страны. Согласно закону, ДБР должен стать самым мощным следственным органом Украины, окончательно отобрав у Генпрокуратуры функцию досудебного расследования уголовных и служебных преступлений, совершенных топ-чинвниками. В том числе, экс-президентом, членами правительства, народными депутатами, судьями, руководителями и сотрудниками НАБУ, САП, СБУ, Нацполиции, а также налоговых и таможенных органов и т.п.

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Сегодня, 14:45 » Автор: Мустафа Найем
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