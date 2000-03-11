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Ставить на место слетевший с катушек Кремль будут все вместе

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Лондон оставлял шанс Москве заявить, что та, возможно, утратила контроль над какой-то частью своих химических запасов, выразить пусть и неискреннее соболезнование пострадавшим и подключиться к расследованию. Прикинуться святой. Но официальная реакция России оказалась настолько вызывающей и оскорбительной, что с полным правом была расценена британцами как очевидное подтверждение вины и даже дикая попытка бравировать нею.Рассуждения о том, достаточно ли сильно правительство Терезы Мэй ответило на российскую угрозу, пока, в общем, не имеют смысла. Высылка 23 сотрудников разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, это лишь начало. Все самое важное и существенное будет происходить потом. Причем у британского руководства, судя по обсуждению в парламенте, есть четкое представление, что наибольший эффект будут иметь совместные действия с партнерами по НАТО и другими союзными странами, а также подключение международных институтов – того же Совета Безопасности ООН. Ставить на место слетевший с катушек Кремль будут тесным сплоченным коллективом.Нас, конечно, не может не радовать такое, пусть и запоздалое, прозрение западных партнеров, которым слишком долго казалось, что с Путиным можно иметь дело, несмотря на его многочисленные и всем известные преступления норм права и совести. Последняя капля в чаше терпения оказалась каплей бинарного отравляющего вещества. Но при этом не следует забывать о собственной уязвимости. Британия и ее партнеры намерены резко нарастить свой потенциал национальной и коллективной безопасности. Украине важно не оказаться завистливым сторонним наблюдателем этих процессов, ведь угрозы Западу не идут ни в какое сравнение с теми угрозами, которые Россия представляет для нашей страны.