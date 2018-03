Политический эксперт Политический эксперт

Прозорі продажі – це винагорода за декорупцію

Чотири роки тому ми жили в державі, де корупція була нормою. Де бізнес в своїй більшості змирився з тим, що будь-яку справу можна "порєшать". Що скрізь є люди, які контролюють "потоки". А все, що стосувалося державних продажів і закупівель, було сферою закритою, із входом "тільки для своїх". Чи змінилася ситуація за останні роки? Безперечно.Ми досягли унікальних, при чому не тільки для України, результатів. Наприклад, в реформі державних закупівель. А віднедавна, ще й у сфері державних продажів, створивши відкриту і ефективну систему ProZorro.Продажі, яку визнали найкращим міжнародним антикорупційним проектом.Так, 27 лютого ProZorro.Продажі отримала міжнародну антикорупційну нагороду в рамках конкурсу "The Shield in the Cloud Innovation Challenge". В конкурсі беруть участь проекти, які мають значний антикорупційний ефект і можуть стати прикладом для наслідування в інших країнах світу. При цьому з моменту запуску проекту до отримання винагороди – різниця в один рік. За цей час ProZorro.Продажі вдалося докорінно змінити сферу державних продажів.Трохи більше року тому ми, спираючись на успішний досвід системи публічних закупівель, спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Національним банком України, запустили пілотний проект з продажу активів банків-банкрутів. Ми розуміли, що часу обмаль, адже активи банків-банкрутів швидко псуються, і держава (а відповідно і вкладники) можуть не отримати компенсацій.Станом на кінець лютого обсяг продажів через систему перевищив 6,6 млрд грн. Це більше, ніж, прикладом, кошти від приватизація за останні кілька (!) років. І ми говоримо про дуже "токсичні", "важкі" активи – кредитні зобов'язання, за якими позичальники не сплачували місяцями чи навіть роками. Якщо зважати ще й на непросту ситуацію в економіці, цей результат взагалі виглядає неймовірно.В чому ж секрет? Все просто. Ми зробили рівний доступ до активів, максимально відкрили інформацію про них. І створили умови для справедливої конкуренції: правила однакові для всіх. Це дозволили залучити бізнес, якій раніше не розглядав цю сферу як потенційно цікаву через складність доступу і закритість. І після перших успішних аукціонів почала формуватися довіра, без якої неможливе будь-яке суспільне перетворення.Ми рухались швидко і були гнучкими, відпрацьовуючи процедури і шукаючи нові підходи. Так з'явилася нова, унікальна модель аукціонів, яка поєднує елементи англійського і голландського аукціонів. Така модель була розроблена спеціально для того, щоб продавати дуже складні активи, які не вдавалося продати місяцями. Тільки завдяки цій новій моделі ми вже продали на прозорих аукціонах більш ніж на 1 мільярд гривень. І плануємо розпродати левову частку токсичних банківських активів вже цього року.Але ця ефективна платформа може застосовуватись не тільки до банківської сфери. Ми вже маємо приклади продажу прав оренди, дозволів на проведення ярмарків чи, прикладом, розміщення реклами на електротранспорті. Виявилося, що держава продає дуже багато активів – як майнових, так і немайнових, а отже потенційна сфера застосування ProZorro.Продажі – дуже широка.Крім іншого, це мала приватизація. Днями Президент підписав новий Закон про приватизацію, за яким продаж невеликих державних підприємств має відбуватись виключно через ProZorro.Продажі. До цієї категорії підпадають більше 2000 підприємств по всій країні. Я вірю в те, что команді проекту вдасться показати чудовий результат і в приватизації також.У ProZorro.Продажі зараз є все необхідне для успіху. Проект спирається на "золотий трикутник партнерства": держава – бізнес – громадське суспільство. Ми маємо і підтримку Фонду гарантування, Нацбанку, Мінекономіки. Маємо довіру і зацікавленість з боку бізнесу. І, звісно ж, увагу громадськості – для Transparency International Україна реформа державних продажів залишається однією з пріоритетних.У нас немає ілюзій, що все йтиме гладко. За минулий рік ми мали десятки судових заборон щодо аукціонів. Фонд зіткнувся із величезним супротивом з боку недобросовісних позичальників. Тому реформа судової системи є вкрай важливою так само як і створення Антикорупційного суду. Втім, ми готові до цього виклику і будемо залучати якомога більше представників громади. Бо корупцію можна долати лише разом.Це – величезна можливість для всіх громадський активістів. Всіх, кому не байдужий добробут громад. Адже ProZorro.Продажі дає інструменти контролю за дуже важливою сферою діяльності. Але для того, щоб інструмент приносив користь, ним треба користуватись.Попереду – дуже багато навчань, поїздок, публікацій, розслідувань. Вангую, що буде викрито чимало порушень і маніпуляцій. Але іншого шляху просто немає.Корупція отруює суспільство непомітно, наче невидимий газ. Якщо ми хочемо жити в кращій країні, ми маємо зробити все, щоб корупція стала помітною. А відтак і була подолана.Шансів на це стало ще більше. Давайте їх не прогавимо.