Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук. Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук.

Мятущаяся Савченко и сюрпризы от Трампа

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Надежда Савченко удивляла практически на протяжении всей недели. Верховная Рада осуществила кадровый прорыв, а Петр Порошенко назначил командующего Объединенными силами на Донбассе. В Киеве побывала Федерика Могерини. Отравление Сергея Скрипаля обрастает новыми внешнеполитическими последствиями. Дональд Трамп решил сменить главу Государственного департамента.Внефракционный парламентарий и Герой Украины отбыла из Украины вместо посещения допроса СБУ, но после возвращения на Родину не только пообщалась со следователями, а сделала ряд громких заявлений. Надежда Савченко считает, что в военном перевороте в Украине не было бы ничего странного, готова вернуть Петру Порошенко звезду Героя и взять на поруки Владимира Рубана. Ей самой Генеральная прокуратура инкриминирует подготовку военного переворота, прозрачно намекая на наличие неопровержимых доказательств вины народной избранницы. Бывшая военнопленная делает подчеркнуто резкие и громкие заявления, примеряя мундирчик военного вождя, но без особого успеха. Интересно, что Юлия Тимошенко, поступившаяся в 2014 году первым местом в партийном списке Савченко, ситуацию никак не комментирует.Парламентарии едва не пострадали от взрывной натуры Савченко, но группа "фронтовиков" сумела убедить ее не использовать наградное оружие под парламентским куполом. Тем временем Верховная Рада после продолжительного ожидания уволила Валерию Гонтареву с поста председателя правления Национального банка, назначив ее преемником Якова Смолия. Коалиция БПП и "Народного фронта" подтвердила свою действенность утверждением Валерия Пацкана во главе Счетной палаты и Людмилы Денисовой на посту омбудсмана. Правда, наблюдатели отмечают, что в руках Арсена Авакова и его соратников сосредоточены практически все полномочия в сфере защиты человека и гражданина, но министра внутренних дел этот факт не смущает.Важное назначение сделал, объявив о нем в расположении украинских войск на востоке страны, и Петр Порошенко. Президент назначил генерала Сергея Наев командующим Объединенными силами на Донбассе, положив тем самым конец АТО. Глава государства побывал в недавно освобожденной Катериновке на Луганщине, подчеркнув, что и оккупированный Крым, в котором Россия готовится проводить президентские выборы, обязательно вновь станет украинским.Побывавшая в начале неделе в Киеве Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини заверила, что в Европейском Союзе нет усталости от Украины, и ЕС не собирается признавать аннексию Крыма. Главный европейский дипломат подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Украины важны для Европы.Драматично развиваются события на Британских островах, где премьер-министр Тереза Мэй обвинила российские власти в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Британцы подозревают использование боевого отравляющего вещества "Новичок", разработанного еще в Советском Союзе. В Москве в ответ откровенно валяют дурака и пытаются перейти на личности. В НАТО тем временем устами генерального секретаря Йенса Столтенберга признали, что действия России несут собой угрозу членам Альянса, поскольку подобных агрессивных действий россияне ранее не предпринимали.Сосуществование Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона завершилось, президент США отправил кавалера российского ордена Дружбы Народов в отставку, предложив утвердить на его месте главу ЦРУ Майка Помпео – человека более себе преданного. Возглавить Управление Трамп предложил Джине Хаспел, которую называют бывшим куратором одной из тайных тюрем ЦРУ. Похоже, 45-й президент США взялся на консолидацию своей команды и расширение пространства для политического маневра, использовав как повод обсуждение "дела Скрипаля".