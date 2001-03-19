Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council

Что будет с Северным потоком-2

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Какие бы эмоции не вызвала отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона, он таки соображал в энергетике, настойчиво отпираясь попыткам России построить новый газопровод Северный поток-2, который по плану должен проходить из Санкт-Петербурга через Балтийское море в Германию.Тиллерсон говорил, что это позволит Кремлю использовать энергетику как «политический инструмент». В свою очередь колумнист Джеймс Дурсо настаивает на том, что США не должны противоречить воле Германии строить этот газопровод. Позволю себе не согласиться.Единственная причина для построения Северного потока-2 – большая пропускная способность нового газопровода и желание российского правительства оплачивать это. Но почему же Россия так стремится платить? Аргументы против этого газопровода более многочисленные и веские.Северный поток-2 мог бы транспортировать 80% текущего российского экспорта газа в Европу через единую систему трубопроводов. Это противоречит политике ЕС по энергетической безопасности и диверсификации поставок.ЕС насчитывает 28 стран-членов. Среди них только три очевидно будут иметь преимущества от Северного потока-2: Германия, Нидерланды и Австрия. Большие энергетические компании этих стран заключили консорциум с Газпромом и сумели убедить правительства поддержать это.Компании Wintershall и Uniper имеют значительное влияние в Германии, так же как OMV в Австрии и Royal Dutch Shell в Нидерландах.Газпром обеспечит им монополию на своих внутренних рынках, а заодно и замедлит развитие новых компаний. Большинство европейских правительств понимают это. 20 из 28 стран ЕС противостоят Северному потоку-2, еще несколько сомневаются, хотя только государства Восточной Европы выражают свою позицию четко и громко.Как правильно отметил Тиллерсон, ключевая цель российского Северного потока-2 является политической. Этот проект – часть экономической войны Кремля против Украины. Благодаря жестким санкциям, Россия урезала свою торговлю с Украиной на 80%, если сравнивать с данными за 2012 год.Теперь она хочет лишить Украину доходов от транзита, который составляет 2-3% украинского ВВП. Так мы на стороне российского агрессора или на защите украинских жертв?Газпром нахваливает свою надежность. Западные партнеры подтверждают это – чего не скажешь ни об одном из восточных. В последнее известно о пресловутой привычке Газпрома сокращать поставки газа, как правило, посреди зимы.Эксперты шведского Агентства оборонных исследований установили, что в течение 1991-2006 годов Россия использовала «политику принудительной энергетики» 55 раз. Газпром был главным виновником в 16-ти из них.Два наиболее известных случая связаны с сокращением поставки газа в Украину в течение четырех дней в январе 2006 года и в течение двух недель в январе 2009 года, от чего пострадали 16 европейских стран.Газпром так же ненадежен в установлении цен. Опять же, красноречивый пример из Украины. В первой четверти 2014 года, когда Кремль надеялся помочь президенту Виктору Януковичу остаться у власти, он урезал цену на газ до $268,50 за 1000 кубических метров.И 22 февраля того же года Янукович сбежал из Украины. Поэтому 1 апреля Газпром поднял цену до $385 за кубический метр. Через два дня он увеличил свою цену еще на $485, утверждая, что поскольку Россия присоединила Крым, ей больше не нужно давать скидку на аренду морской базы в Севастополе, согласованную с Януковичем в апреле 2010 года. Это война, а не торговля.Кремль контролирует Газпром, и в такой политизированной манере он ведет себя со всеми бывшими коммунистическими странами. В августе 2012 года Европейская комиссия начала расследование антиконкурентного поведения Газпрома.Для этого она имела три основания: Газпром запретил свободную торговлю газом, цены на монополизированных рынках были слишком высокими, а Газпром использовал такую монополию для доминирования на рынке. Болгария, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва и Словакия имели только одного поставщика – Газпром.К счастью, теперь не Газпром, а потребительский рынок производства сжиженного природного газа устанавливает цену в Восточной Европе, что и привело к ее существенному снижению.28 февраля Газпром проиграл Нафтогазу в серьезном арбитражном деле в Стокгольме. Характерно, что Газпром повел себя очень вероломно, на 2 дня без предупреждения перекрыв поставку газа, о которой только договорился. В Украине это привело к недостатку газа и другим существенным затратам. Немного найдется таких ярко ненадежных и политизированных поставщиков, как Газпром.США немало сделали для положительного развития этой истории. Госсекретарь Тиллерсон, который отходит от своих обязанностей, абсолютно прав, что Северный поток-2 является нежелательным и противоречит политике США в Европе. И вопрос не в том, должны ли США выступать против, а в том, удастся ли им доказать свою правоту.