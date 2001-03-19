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Блог: Леонид Швец
Публицист

Кличко упустил замечательный шанс

Сегодня, 11:00
Мужественный чемпион сказал, что помочь не может.

Ах, какой великолепный шанс был упущен Виталием Кличко, чтобы вызвать порыв массовой горячей поддержки. Отдельное уважение ему досталось бы от крымских татар. Но, говорят, когда в субботу киевскому мэру позвонили руководители Меджлиса, возмущенные плакатами на Майдане «Алупка – наш!», мужественный чемпион, ударом ноги валящий быка, сказал, что помочь не может, жалуйтесь в администрацию президента, где утвердили креатив.

А представляете, как было бы эффектно: двухметровый герой решительными шагами направляется к металлическим конструкциям, с некоторых пор загадившим главную площадь столицы, в несколько приемов взбирается наверх и срывает свидетельство чьей-то непроходимой тупости. Ловко спрыгнув, дает интервью набежавшим каналам, не гнушаясь вворачивать непечатное в адрес той самой администрации президента. Виталику, да еще в такой ситуации, непечатное не только можно, но и нужно. И ему, в отличие от вас и меня, полиция не кинулась бы крутить руки и не бросила бы всемирно известной мордой в асфальт.

Черт его знает, сколько инстанций прошло утверждение плакатов «Дякуємо діду за перемогу» и «Євпаторія – наш!», но ни на одном этапе никто не заорал: «Вы идиоты?!» Никто. Кому-то и самому понравилось, кому-то все равно, а кто-то посчитал нужным не препятствовать, чтобы очередное яркое свидетельство глубокого маразма управляющих структур вышло на свет божий.

Беда в том, что этими же мозгами они думают о других вопросах и ними же принимают решения, в том числе намного более важные, чем содержание агитационной продукции. На всеобщее обозрение оказался вывален прозрачный образец того, как наверху этот процесс происходит, и от этого впору побледнеть.

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Сегодня, 11:00 » Автор: Леонид Швец
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