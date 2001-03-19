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Кличко упустил замечательный шанс

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Ах, какой великолепный шанс был упущен Виталием Кличко, чтобы вызвать порыв массовой горячей поддержки. Отдельное уважение ему досталось бы от крымских татар. Но, говорят, когда в субботу киевскому мэру позвонили руководители Меджлиса, возмущенные плакатами на Майдане «Алупка – наш!», мужественный чемпион, ударом ноги валящий быка, сказал, что помочь не может, жалуйтесь в администрацию президента, где утвердили креатив.А представляете, как было бы эффектно: двухметровый герой решительными шагами направляется к металлическим конструкциям, с некоторых пор загадившим главную площадь столицы, в несколько приемов взбирается наверх и срывает свидетельство чьей-то непроходимой тупости. Ловко спрыгнув, дает интервью набежавшим каналам, не гнушаясь вворачивать непечатное в адрес той самой администрации президента. Виталику, да еще в такой ситуации, непечатное не только можно, но и нужно. И ему, в отличие от вас и меня, полиция не кинулась бы крутить руки и не бросила бы всемирно известной мордой в асфальт.Черт его знает, сколько инстанций прошло утверждение плакатов «Дякуємо діду за перемогу» и «Євпаторія – наш!», но ни на одном этапе никто не заорал: «Вы идиоты?!» Никто. Кому-то и самому понравилось, кому-то все равно, а кто-то посчитал нужным не препятствовать, чтобы очередное яркое свидетельство глубокого маразма управляющих структур вышло на свет божий.Беда в том, что этими же мозгами они думают о других вопросах и ними же принимают решения, в том числе намного более важные, чем содержание агитационной продукции. На всеобщее обозрение оказался вывален прозрачный образец того, как наверху этот процесс происходит, и от этого впору побледнеть.