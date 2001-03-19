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Раздел: Мнения  
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Блог: Денис Казанский
Журналист, блогер

Более 90% голосов: по-другому россияне не умеют

Сегодня, 12:30
О результатах «выборов» в Крыму.

В Крыму насчитали более 90% голосов за Путина. Понятно, что никакой веры этим цифрам нет. Рисовали их скорее в пику Украине, чем для победы. Но меня интересуют не столько эти выборы, сколько возможные будущие выборы в ОРДЛО, о которых у нас периодически говорят.

Думаю, после этих крымских цифр даже самым непонятливым станет ясно, что никакие выборы в Донбассе до восстановления полного контроля над этой территорией проводить нельзя. В противном случае увидим там такую же Северную Корею, только вместо Путина будет фамилия какого-нибудь Медведчука.

По-другому россияне просто не умеют.

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Сегодня, 12:30 » Автор: Денис Казанский
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