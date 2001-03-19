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Блог: Павел Нусс
Политический аналитик.
Вандали зруйнували антипутінську інсталяцію
Сегодня, 14:00
Дикуни та вандали РНС фактично зруйнували антипутінську інсталяцію яка відтворювала мапу української АРК в центрі столиці.
Ці виродки боряться з металевою конструкцією, яка з висоти пташиного польоту була схожа на наш, анексований росіянами Крим. Зруйнували подразник Путіна, і після цього ще намагаються привласнити патріотичні гасла.
Покидьки.
Дерев'янко, а це точно, буде за це, в тому числі, нести кримінальну відповідальність, а його поплічника Сакварелідзе взагалі позбавити громадянства та видворити з України!
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