Политический аналитик. Политический аналитик.

Вандали зруйнували антипутінську інсталяцію

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Дикуни та вандали РНС фактично зруйнували антипутінську інсталяцію яка відтворювала мапу української АРК в центрі столиці.Ці виродки боряться з металевою конструкцією, яка з висоти пташиного польоту була схожа на наш, анексований росіянами Крим. Зруйнували подразник Путіна, і після цього ще намагаються привласнити патріотичні гасла.Покидьки.Дерев'янко, а це точно, буде за це, в тому числі, нести кримінальну відповідальність, а його поплічника Сакварелідзе взагалі позбавити громадянства та видворити з України!