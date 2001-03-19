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Блог: Павел Нусс
Политический аналитик.

Вандали зруйнували антипутінську інсталяцію

Сегодня, 14:00
Їх треба депортувати з України.

Дикуни та вандали РНС фактично зруйнували антипутінську інсталяцію яка відтворювала мапу української АРК в центрі столиці.

Ці виродки боряться з металевою конструкцією, яка з висоти пташиного польоту була схожа на наш, анексований росіянами Крим. Зруйнували подразник Путіна, і після цього ще намагаються привласнити патріотичні гасла.

Покидьки.

Дерев'янко, а це точно, буде за це, в тому числі, нести кримінальну відповідальність, а його поплічника Сакварелідзе взагалі позбавити громадянства та видворити з України!

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Сегодня, 14:00 » Автор: Павел Нусс
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Недоторканності мають позбутися троє депутатів.

I знову про громадянство I знову про громадянство

Скільки їх у Насірова.


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