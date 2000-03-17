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Польша хочет взять у Украины самое ценное

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При современных технологиях посевные площади давно потеряли прежнее значение и имеют невероятную ценность только в головах. На украинскую территорию поляки тоже не претендуют – люди взрослые.Это в России мыслят категориями 19 века, а тут Европа и совсем другая логика. Самый ценный ресурс сегодня – люди. Работающие люди. Те, кто генерирует какую-то прибыль, платит налоги и взносы в пенсионный фонд – самый большой капитал государства на сегодня. В Польше очень хорошо это поняли, когда на свободном европейском рынке труда работающие поляки начали активно перемещаться в Германию и Великобританию. Зарплаты там больше, вот главная причина.А кто будет платить налоги дома? Кто будет отчислять с заработанного процент для пенсионеров? И тут идеально подходит Украина. Трудовые мигранты из нашей страны для Польши не просто подарок – спасение. Работают, платят налоги, отчисления в пенсионный фонд и даже не голосуют на выборах – идеальное население. Естественно, польские власти заинтересованы максимально увеличивать количество работающих мигрантов из Украины. И глупо винить политиков – они заботятся об интересах своей страны. Для этого их и выбирали.Итак, в настоящий момент польское правительство работает над новой социально-миграционной политикой, которая должна упростить процедуру украинцам, работающим в Польше. Об этом во время XI Форума Европа-Украина заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский. Согласно новой политике, польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых мигрантов, а новый пакет предложений должен способствовать украинцам в открытии собственных фирм в Польше. Будет создана также информационная система о работе, образовании, здравоохранении и жилье. В общем, все условия.Я одну простую вещь скажу. Трудовая миграция, это реальность современного мира. Поляки едут в Германию, литовские врачи в Великобританию, их место занимают украинцы. Потому что именно работающие люди необходимы государству в качестве налогоплательщиков и именно они содержат госаппарат, армию, полицию и пенсионеров. И когда наемные рабочие уезжают из страны и их некем заменить – это большая головная боль для государства и предпринимателей. Но когда уезжают предприниматели, это уже катастрофа для государства и разделить эту проблему не с кем. Это, простите, приговор.Поляки своих уехавших заменят украинцами. А мы? В нашей стране реально работающих, то есть не госслужащих, не пенсионеров-школьников-студентов, а тех, кто реально генерирует деньги для бюджета и ПФ порядка 10 миллионов. Три уедут – уже кризис. Уедет половина – рухнет государство. Никакой политики, чистая экономика. Пять миллионов работающих украинцев не потянут даже пенсионеров, про остальные направления бюджетных расходов можно забыть и при отъезде трех. Я старательно избегал слова «Жопа», используя иносказательные кризис, приговор и прочее. Но это реальная жопа и смягчать нет смысла. Уедут работники, уедет часть предпринимателей и все. Не будет пенсий, не будет армии и полиции. Потому что некому будет за это платить. Где же выход?Выход простой и сложный одновременно. То есть его просто найти, но сложно реализовать. Украине нужно повышать количество предпринимателей и, как следствие, рабочих мест. С зарплатой выше, чем у соседей. Что очень непросто, учитывая финансовые вливания ЕС в инфраструктурные проекты восточноевропейских членов и дотации тем же польским фермерам. Финансово мы в заведомо проигрышной позиции. Чем мы можем взять? Только условиями. Регистрация бизнеса у нас должна быть проще. Налоги ниже. Администрирование еще проще. Количество контролеров, проверок и связанных с этим проблем, гораздо ниже, чем в ЕС. Чтобы любой бизнесмен, взвесив «За» и «Против» открывал бизнес именно в Украине, потому что тут рай в сравнении с остальными.Да, это трудно и многих оставит не у дел. Но других вариантов нет. В противном случае через пять или десять лет мы превратимся в страну студентов и пенсионеров, которых некому кормить. Студенты, кстати, тоже быстро уедут, есть варианты. И решение этой проблемы сегодня главная задача для Верховной Рады и правительства. Российская агрессия – серьезная угроза украинской независимости и вообще существованию нашего государства. Но, увы, не единственная.