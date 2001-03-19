Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук. Политический эксперт, журналист. Кандидат политических наук.

Чому світові лідери дзвонять Путіну

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По-перше, Росія не перебуває у міжнародній ізоляції. Норми дипломатичного протоколу та закони політичної доцільності щодо неї залишаються чинними. І це стосується не лише країн третього світу, а й лідерів Заходу.Дональд Трамп привітав Путіна, бо має потребу постійно демонструвати власну самостійність в очах громадян США та світу. Ангела Меркель після тривалої коаліціади мусить зважати на бажаючих "зрозуміти Росію" у німецькому істеблішменті. Емануель Макрон, який порушив не надто приємні для господаря Кремля теми, також зіграв на власне реноме. І гучно вимагати повернути Крим та піти з Донбасу західні лідери можуть хіба що з іміджевих міркувань.Захід змушений рахуватися з розмірами Росії та її ядерним арсеналом. Про повне припинення діалогу з Кремлем не йдеться і не йшлося. Захід не має намірів та механізмів боротися за руйнування Росії, більше того - боїться її дезінтеграції. Усвідомлення цих аксіом зробить українську політику більш реалістичною.