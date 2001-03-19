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Украина: борьба старых и новых ценностей

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Принудительная депортация Михаила Саакашвили в Польшу опять вернула Украину на страницы мировых газет. Произошедшая история – еще одна иллюстрация того, как моя страна оказалась на перекрестке.Это геополитический перекресток между Европой и постсоветским миром. Это ценностый перекресток между демократиями и авторитарными режимами. Это перекресток между ресурсными и постиндустриальными экономиками. И это перекресток поколений политических лидеров, когда молодежь требует честной политики, а старые коррумпированные элиты готовы любыми методами цепляться за власть, даже высылая своих оппонентов зарубеж.Украина замедлила темпы перехода к новым правилам игры, в которых коррупция больше не будет диктовать повестку дня для политики. Кроме Саакашвили, которого дерзко похитили прямо в ресторане в центре Киева и чартерным самолетом отправили в Польшу, под давлением находятся антикоррупционные активисты, которые стали жертвой избирательного правосудия.Это перекресток, на котором сошлись попытки реставрации авторитарного режима и запрос общества на перемены. И правда состоит в том, что Украина при поддержке Запада достигла многого за четыре года после отстранения бывшего бывшего авторитарного президента Януковича в результате протестов на Майдане.При участии комитета парламента, членом которого я являюсь, было создано Антикоррупционное бюро, которое расследует преступления высших чиновников. Поэтому против него ополчились старые элиты во главе с президентом Порошенко, который под давлением Запада вынужден демонстрировать поддержку НАБУ, но за кулисами всячески подрывает его работу.Кроме того, Украина внедрила транспарентную систему публичных закупок для нужд государства "Прозорро", систему отчётности политиков о своих доходах и даже расходах, реформу юстиции, воплотила в жизнь отказ от покупок российского газа, который стал геополитическим оружием, приняла новые правила приватизации и медицинскую реформу. Список позволяет говорить, что за последние годы было сделано больше, чем за предыдущие 25 лет.Но все равно этого недостаточно, чтобы объявить об успешном завершении процесса трансформаций. В этих условиях саботажа реформ я призываю друзей Украины в Европе оказывать поддержку антикоррупционным активистам и политикам с тем, чтобы сломить сопротивление старых элит.Что делает меня оптимистом, так этот тот факт, что Украина является страной возможностей. Это одна из самых образованных наций на постсоветском пространстве, где квалифицированная рабочая сила может конкурировать с Китаем за право быть меккой для инвестиций. И уже сегодня Украина производит множество вещей, с которыми сталкиваются в повседневной жизни европейцы – от костюмов Benetton до кофеварок Nespresso, от электроники для автомобилей на заводах Leoni и Fujikura до мёда, который стал номер один по объему импорта из Украины в страны Европы.Большая норвежская компания Scatec Solar, активно изучает возможности инвестировать в украинскую возобновляемую энергетику, где они собираются построить солнечные парки. Это может стать самым большим прямым инвестированием в Украину из Норвегии после Теленора в 1990-ых годах.В связи с растущим населением Земли потенциал Украины с её огромными сельскохозяйственными угодьями будет возрастать, а транзитные возможности делают Украину мостом между Европой и Азии.Еще одна причина для оптимизма – это украинский креативный класс. Молодое поколение украинцев, которая сформировалось после распада СССР, сейчас реализуют себя в совершенно новых индустриях. Украинские айтишники работают для нужд клиентов по всему миру. Украинские стартапы заявили о себе в мире, как, например, производитель электробайков Delfast, которые способны проехать на одном заряде 367 км, что делает их аналогом Теслы среди автомобилей и уже позволило попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Украинские инженеры сопровождают строительство ветряных электростанций в Дании. Украинские разработчики в сфере "виртуальной реальности", искусственного интеллекта и блокчейн востребованы по всему миру.Однако коррупция подрывает инвестиционный потенциал Украины, поэтому новые лица в украинской политике ведут отчаянную борьбу за завершение антикоррупционной реформы созданием специализированного суда, не связанного с нынешней системой, построенной на поборах. Кроме того, мы ведем кампанию за новый закон о выборах, который лишит возможность коррумпированным политикам скупать голоса на выборах и получать доступ к распределению государственных активов.Украина приближается к еще одному перекрестку – сперва президентских, затем парламентских выборов. Здесь нет риска изменения геополитического курса, потому что все партии и кандидаты на словах выступают за европейский выбор. Но есть риск, что время реформ подходит к концу. Повестку дня диктует популизм, дискредитация оппонентов власти и консолидация силовых органов в руках президента.Украина не уникальна. Похожая ситуация имеет место во всем регионе – олигархия берет лидерство в Молдове и Грузии, влияние которых еще даже выше, чем в Украине. Пагубное влияние коррупции на политику я описал в книге "Восход и Закат Олигархии в Украине", которая в марте этого года была издана в Норвегии.Те не менее, Украина остается самой перспективной страной Восточного партнерства. Как стране, которая не является членом Евросоюза, нам важен норвежский опыт сотрудничества с ЕС в политической и экономической сферах. В прошлом году Украина наконец-то получила безвиз, что сблизило наши страны еще больше. Поддержка Норвегии высоко ценится в Украине, и поэтому очень важно продолжать программы сотрудничества между парламентами и гуманитарную миссии на востоке Украины. А также поддерживать активную работу компаний и Норвежско-Украинской Торговой Палаты цель которых увеличить экономическое сотрудничество между нашими странами.Внутренняя борьба старых и новых ценностей в Украине происходит на фоне воплощения геополитических амбиций Владимира Путина, за что мы заплатили потерей территории Крыма и жизнями 10 тысяч граждан. Более полутора миллионов стали внутренними переселенцами на территории собственной страны.Впервые со времен Второй мировой войны Путин нарушил границы в Европе, бросив вызов не только Украине, но и западным демократиям, поставив под сомнение жизнеспособность институций и предпринимая попытки вмешаться в ход выборов в США и Франции. Я убежден, что не только Украина, но и Норвегия, как страны, которые имеют общие границы с Россией, находятся в зоне постоянного риска нарушения своего суверенитета со стороны воинствующего соседа. И это еще одна тема, где наши страны могут быть полезны друг другу.