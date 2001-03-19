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Жоден українець не повинен бути в полоні

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Тут багато говорилося, що власне, не стосується подання. Насправді це дійсно світоглядна річ, бо я навіть якби знав, що Надія Савченко буде готувати такий особливо тяжкий злочин – все рівно боровся за те, щоб визволити її з російської тюрми, бо жоден українець не повинен бути в полоні, але має відповідати тут, не дивлячись на всі свої заслуги і статуси, перед українським Законом. Всі до одного. І не треба, Надя, мене лякати тим, що я пам'ятав про близькість смерті. Я в неї був на 31 день голодування. І я знаю, що це таке. Тільки я тоді скинув 23 кілограми та отримав 16 дірок в шлунку. А ти вийшла напомпована російською пропагандою. Про зброю на Майдані, про гроші на Майдані, про те, що Порошенко винен у війні.Сьогодні я хочу нагадати історію, якщо ви хочете про хунту.1934 рік. Австрія. 130 переодягнених в австрійську форму фашистських спецназівців захоплюють урядовий квартал. Стріляють у Прем'єр-міністра і кажуть, що надамо допомогу, коли підпишеш капітуляцію і приєднання до фашистської Німеччини. Він помирає від рани, але цього не робить. Через 4 роки Австрія стала частиною Рейху. І почалися не бачені звірства і вбивства мільйонів людей.Згадайте Крим. З чого він почався? З того, що "зелені чоловічки" захопили урядовий квартал і проголосили відділення від України. З цього почалися смерті. Ще вам далі?Подивіться ближче. Донецьк і Луганськ. З чого починався? З того, що перевдягнені "демагоги", які розповідали про те, що вони не згодні з київською "хунтою", яка зброєю захопила владу. Про що Ви щойно тут нам теревенили. Почали захоплювати державні органи влади. І тепер ми маємо 10 тисяч трупів. Тільки з військової сторони. А скільки вбито цивільних, дітей, жінок, скільки зруйновано, скільки мільйонів виїхало звідти. Це все з тої маячні про право захоплення...Так от, вся кров починалася з маячні про право когось застосувати силу проти легальних органів влади, тому на сьогоднішній день, ми маємо факт того, що декілька змовників вирішили знести конституційний лад шляхом терористичного акту, причому звідки? Вся ця зброя була отримана безпосередньо від ватажка "ДНР".Зачитую... з дозволу прокурора та слідчого. Савченко розповідає разом з Рубаном біля автомобіля з першої партії зброї. На чистісінькій українській мові позавушко: "Ну, то єсть в якому плані вони укрепились, да вони чувствують, що в них все получається. В них получається лучше чим в Луганська. То єсть порядок вони держать, понятноє дєло. Шо не всі довольні, але тєм нє мєніє. Город світиться. Нас покатали. Показали, да тіпа відімость, всьо харашо. По всєму решта, вони понімають, що Росія все одно буде їх віддавать в Україну. То есть геополітично ніяк не зрозстеться. Що вони остануться практично нєзавісімиє або під Росією. Вони, пока Петя, не хочуть назад. То єсть, їхнє прохання (їхнє!) терористів прохання! Міняйте власть. Вони готові, якби. Все шо нада зі своєї сторони зробить і готові говорити з тобою, офіцери з тобою".Надя, якщо Ви хочете уже так покінчити цю війну, то треба було взірвати Захарченка, а не Верховну Раду і Уряд. Може б тоді, це дійсно було б геройство. Але ви зброю, отриману від терористів, доправили в Київ для розстрілу мирних людей з мінометів. Для знищення конституційних органів влади, для створення хаосу, і для подальшого, і ви це побачите в залі, узгодження із терористами їхнього наступу на Донбас. Ось чому Янукович затягує цей процес свій, заочне засудження. Бо він все ще вважає себе легітимним. І він ще розраховує, що ваші казочки. Про незаконний переворот на Майдані. Він за спинами терористів ДНР після вами, нібито запланованих вибухів у Києві, хотів знову повернутися на свій кривавий трон. Не вийде.Нагадую, у нашій країні один Закон, який один для всіх. Для Героїв України і для простих людей. Сьогодні діє Закон, ст. 259, по якому про незаконне повідомлення про замінування, по телефону, дають 5 років. Тому не прикидайтеся, що це були лише ілюзії і сюрреалізм. Це був умисел, план, підготовка, завезення зброї, вербування виконавців для замаху на конституційний лад в Україні.Ми обґрунтовано підозрюємо Надію Савченко у змові про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, тобто злочин, передбачений ст. 109 КК України;- у готуванні до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ст. 109 КК України;- у готуванні на посягання на життя Президента України, народних депутатів, Премєр-міністра, членів Кабінету міністрів, керівників політичних партій у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ст. 28 та ст. 112 КК України;- у готуванні до терористичного акту, тобто застосування зброї, вчинення вибуху чи інших дій, які створювали б небезпеку для життя і здоров'я людей, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків, вчинення з метою порушення громадської безпеки, залякування населення за попередньою змовою групою осіб, що призвели до загибелі людей, тобто злочин, передбачений ст. 258 КК України;- у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР", тобто злочин, передбачений ст. 258-3 КК України;- у носінні, зберіганні, придбанні, передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто злочину, передбаченому ст. 263 КК України.Суд і тільки суд буде виясняти чи правильне це звинувачення, чи можна повірити вам в сюрреалізм. Звичайно після судової дії, яка називається примусова психіатрична експертиза. В мене все.