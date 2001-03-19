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«Тепла ванна» для Тимошенко

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Схоже у Президента поки свідомо утримуються від коментарів соціології КМІС, від якої в захопленні так шаленіють у Тимошенко.Тим часом не витримав гендиректор самого КМІС, професор Володимир Паніото, який дав майже ніким не помічений коментар.Його суть у тому, що в фейсбук дарма так зачаровані результатами, бо друге місце займає не Ляшко, а фактично одночасно: Ляшко, Гриценко, Порошенко, Бойко і Рабинович. "Різниця між ними, фактично, в межах похибки вибірки," – пише професор.Водночас Паніотто визнає, якби він не поставив у опитування Яценюка та Гройсмана, (які на вибори президента не підуть), то рейтинг Порошенка був би вищим.Ну а я додам, якби у рейтингу був присутній Вакарчук та Зеленський, то рейтинг Тимошенко був би нижчим.Останнє опитування 20 000 респондентів, коли заміряли президентські рейтинги якби серед кандидатів був присутній "український Макрон", проводилось на початку листопада 4 соціологічними агентствами, серед яких був і КМІС.Тодішні результати стали холодним душем для Тимошенко, яка опинилася на 2 місці з рейтингом 10,7% серед тих, хто прийде на вибори. Причому на третьому місці з рейтингом 9% був Святослав Вакарчук, фактично дихаючи Тимошенко в спину.Листопадове опитування показало попит на абсолютно нового опозиціонера, що вже на старті легко збиває старих "лідерів опозиції". Напевне тому, у лютому замовники з Батьківщини вирішили не ризикувати і жодних "макронів" до списку кандидатів для опитування не дали.Чи треба розказувати, що це "тепла ванна" для Тимошенко, бо насправді таку ситуацію уявити важко. За деякими інформаціями до президентських виборів готують одразу двох молодих та недискредитованих кандидатів і вже приглядаються до третього. Всі вони будуть змагатися за спадщину опозиції – голоси 37% тих, хто не визначився, відбираючи відсотки у Тимошенко.