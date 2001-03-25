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Блог: Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины

Новий сервіс: міцнішаємо

Сегодня, 10:15
Парк МВС поповнять 55 гелікоптерів.

З міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підписали Угоду про закупівлю сучасних вертольотів Airbus Helicopters. Разом з нашими Mi-8, Airbus Helicopters – в рамках сучасного сервіса мобільної гелікоптерної служби будуть виконувати завдання НПУ, ДСНС, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

За фактом підписаного сьогодні з Францією угоди, вертолітний парк МВС поповнять 55 надсучасних гелікоптерів компанії "Airbus Helicopters". Уже в цьому році розраховуємо отримати перші 4 вертольоти для нової служби реагування – в тому числі медичні та рятувальні гелікоптери.

Міцнішаємо!

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Сегодня, 10:15 » Автор: Арсен Аваков
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