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Новий сервіс: міцнішаємо

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З міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підписали Угоду про закупівлю сучасних вертольотів Airbus Helicopters. Разом з нашими Mi-8, Airbus Helicopters – в рамках сучасного сервіса мобільної гелікоптерної служби будуть виконувати завдання НПУ, ДСНС, Держприкордонслужби та Нацгвардії.За фактом підписаного сьогодні з Францією угоди, вертолітний парк МВС поповнять 55 надсучасних гелікоптерів компанії "Airbus Helicopters". Уже в цьому році розраховуємо отримати перші 4 вертольоти для нової служби реагування – в тому числі медичні та рятувальні гелікоптери.Міцнішаємо!