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Блог: Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины
Новий сервіс: міцнішаємо
Сегодня, 10:15
З міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підписали Угоду про закупівлю сучасних вертольотів Airbus Helicopters. Разом з нашими Mi-8, Airbus Helicopters – в рамках сучасного сервіса мобільної гелікоптерної служби будуть виконувати завдання НПУ, ДСНС, Держприкордонслужби та Нацгвардії.
За фактом підписаного сьогодні з Францією угоди, вертолітний парк МВС поповнять 55 надсучасних гелікоптерів компанії "Airbus Helicopters". Уже в цьому році розраховуємо отримати перші 4 вертольоти для нової служби реагування – в тому числі медичні та рятувальні гелікоптери.
Міцнішаємо!
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