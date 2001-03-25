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Позитивный сигнал для нашей страны

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривал кандидатуру Джона Болтона как возможного претендента на пост государственного секретаря США или советника по вопросам национальной безопасности с первого дня своего вступления в должность. Однако советником по национальной безопасности Джон Болтон стал именно сейчас. Что же произошло?Трамп находится в постоянном поиске людей, которые имеют схожую с ним систему политических взглядов и одновременно способны ему не перечить. С этой точки зрения Болтон - отличный выбор. Новый советник по национальной безопасности - человек, чьи взгляды на мир формировались еще в период правления Рональда Рейгана, то есть тогда, когда у самого Дональда Трампа никаких политических взглядов просто не было.Когда Болтон работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего (а он был представителем США в ООН), он был известен как жесткий и последовательный консерватор, настоящий внешнеполитический "ястреб". Именно Болтона считают одним из идеологов войны в Ираке и противостояния с Северной Кореей.Репутация Болтона была столь монохромной, что когда демократы получили большинство в американском конгрессе, они не допустили его дальнейшего нахождения в ООН. Болтон платил политическим оппонентам взаимностью. Он был одним из самых жестких и непримиримых критиков подходов админстрации Барака Обамы - в том числе и по ситуации в противостоянии с Россией и по поддержке Украины.И вместе с тем в вашингтонских политических кругах у Болтона-менеджера репутация конформиста, человека, который старается не ссориться с начальством и крайне жесток с подчиненными. По крайней мере, об этом говорилось на слушаниях по кандидатуре Болтона в конгрессе, об этом неоднократно сообщалось в медиа. И это обстоятельство может привлекать Дональда Трампа.Но тут начинаются первые сложности. У Джона Болтона действительно есть взгляды и есть репутация, которая проистекает из этих взглядов. Дональда Трампа не интересует ни то, ни другое. По большому счету, президента не интересует даже политическая власть - потому что вряд ли Трамп понимает, что это такое.Американский президент заинтересован только в известности. Америкой он пытается руководить с грацией опытного застройщика.Человек с характером Болтона может стать настоящим помощником Трампа - но ровно до того момента, пока решения президента не станут угрожать его собственной репутации и амбициям. Ведь речь идёт о человеке, который два раза задумывался о собственном участии в выборах президента США, а не просто об отставном чиновнике.Болтон может быть архитектором соглашений, которые исходят из его представлении об Америке как о единственной сверхдержаве. Но он не может быть архитектором соглашательства - ни с Россией, ни с Северной Кореей. Любые попытки Трампа выйти за рамки этой концепции станут проблемой для Болтона.До конфликта Трампа и Болтона дело может и не дойти. Болтон, в отличие от Тиллерсона, не станет высказываться относительно умственных способностей президента. Он просто через какое-то время уйдёт. С моей точки зрения, Джон Болтон может стать отнюдь не последним советником Трампа по национальной безопасности.Но в любом случае сам факт нахождения на столь ответственном посту в администрации человека с такой системой ценностей и с таким отношением к оппонентам Америки, как у Болтона - позитивный сигнал для Украины. Сколько бы Болтон на этом посту не продержался.