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Уязвимость избирателя повышается

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На фоне совсем не придуманных внешних и внутренних угроз, которые в предвыборный год, к гадалке не ходи, обязательно еще вырастут, резко повышается уязвимость избирателя. Он становится эмоциональней, запальчивей, готов обсуждать политиков даже с незнакомыми людьми в транспорте и очередях, больше проводит времени перед экраном телевизора, где политических шоу становится тоже больше, зависает в фейсбук-срачах. Тут-то его – нас – и берут тепленькими.По технологии воздействия это очень напоминает так называемый «цыганский гипноз». По результатам, кстати, тоже: мы получаем совершенно не нужных, а то и откровенно вредных стране политиков, расплачиваясь страшно дорогим и невосполнимым временем. Не временем, потраченным на выслушивание их речей и последующим голосованием, хотя и его жалко, а временем их каденции, обманным путем выманенной у избирателей. Вычеркнутые годы, которые могли быть потрачены на развитие страны.В основе обмана путем включения самообмана жертвы – вхождение в личное пространство, игра на эмоциях и подмена вашего интереса своим, шкурным. Когда говорят: «Вы что, хотите, чтобы победил(а) Порошенко (Тимошенко)? А кто, если не он(а)?» – и стучат по часам, показывая, что до выборов почти не осталось времени, человек включается в чужую игру, искренне начиная подыскивать аргументы и уже тем самым участвуя в покупке политического товара, который ему, может, и даром не нужен...Все внимание сужается до выбора, который в других обстоятельствах просто заставил бы шарахнуться прочь.