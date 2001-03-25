Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны" Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

Путин может спать абсолютно спокойно

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Тут либеральная общественность опять ждет революции из-за свалки в Волоколамске. Она ждала революции дальнобойщиков из-за "Платона". Потом революции фермеров на Кубани. Потом революции экологов в Новохоперске. Революции кущевских из-за Цапков. Революции шахтеров в Гуково. И каких только революций не.Каждый раз, когда я говорил, что ничего не будет, мне убежденно доказывали, что я ничего не понимаю, протестные настроения в это раз сильны, и что теперь-то люди точно не стерпят. В итоге "мощнейшие протестные настроения" каждый раз заканчивались ничем.Либеральная общественность так ни***я ничего и не поняла про свой народ.Алексей Навальный приехал в Волоколамск и был послан революционными жителями. "Радикалы нам здесь не нужны". "Мы не политические вопросы решаем". "Он сейчас начнет "Долой Путина". "Не нужен нам Навальный!"В итоге Алексей Анатольевич посидел десять минут в машине на стоянке и уехал обратно.Рейтинг Путина в Волоколамске, напомню, шестьдесят семь процентов. И это его реальный рейтинг в целом по стране.Страна изменилась. Рейх кристаллизуется. Айн фольк, айн Райх, айн фюрер. Помойка помойкой, а Путин - Путиным. Мухи отдельно, Крым отдельно.Когда ж вы уже наконец поймете, мои дорогие прекраснодушные идеалистические либеральные друзья. Они не решают политические вопросы. Их в целом ВСЕХ ВСЁ УСТРАИВАЕТ. За исключением мелких точечных проблем. Например, одной отдельно взятой свалки. А в остальном они - за Путина, Крымнаш, против радикалов.Не будет здесь никакой революции. Ни революции фермеров, ни революции шахтеров, ни революции помоек.Здесь будет только бунт. Бунт голых ж*п. Вот, когда как в совке, з***цу станет нечем вытирать - вот тогда новый бессмысленный и беспощадный и случится. Но никак не раньше. А пока нефть по семьдесят - Вова может спать совершенно спокойно. Хоть со свалками, хоть без. Хоть всех детей в Волоколамске потрави - не нужен им Навальный.Революции они ждут. Россия вспрянет ото сна, оковы рухнут и свобода... Ага, щас.