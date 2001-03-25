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Боевому опыту Украины нет аналогов в мире

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По завершению тактических учений бригады ОК (оперативного командования) «Захід», которые прошли по программе многонациональной тренировочной миссии (JMTG-U) с участием инструкторов стран NATO, командир польского военного контингента, майор Радослав Кравец, который выступал в качестве наблюдателя за учениями от NATO высказал свое убеждение в том, что:"Украинцы обладают уникальным боевым опытом, аналогов которому сейчас в мире нет"."К нашим обязанностям входило наблюдать за тем, насколько грамотно и корректно украинские военные организуют свои учебные места, честно и в соответствии с поставленными задачами проводят обучение, насколько внимательно относятся к вопросам безопасности. Подведя итог, я ставлю Украине высокую оценку", резюмирует майор.Общий итог, к которому пришли наблюдатели: Учения JMTG-U показали, что Вооруженные Силы Украины на данный момент являются одной из наиболее подготовленных и боеспособных сил Обороны в Европе.К чему это я.Несколько дней назад русскомирские особи и их "украинские" собратья пытались злобно высмеивать высказывание, которое я сделал на информацию о возможном срыве встречи комиссии Украина – НАТО из-за угроз и шантажа Венгрии.Я писал:"Пройдет совсем немного времени, как венгерское правительство будет вынуждено приносить свои извинения перед Украиной и Альянсом за свою деструктивную политику, потому что Украина со своим трагическим, но богатым военным опытом намного надежнее партнер NATO чем ... Поэтому, не стоит Венгрии использовать шантаж и блокировать интеграционные процессы".Понятно, я не специалист дел военных и коммент можно (и нужно) принимать как протест на шантаж венгров.Но вот, мы имеем еще одну, далеко не первую и не последнюю высокую оценку представителей NATO, слова которых так или иначе подтверждают высказанную точку зрения.Так что, членство Украины в Альянсе - вопрос нескольких лет и наше суверенное право, а не "хотелки" некоторых наших европейских соседей.