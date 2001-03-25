Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины. Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины.

Откуда в Украину идут инвестиции

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Действительно, наша экономика очень существенно связано с оффшорами. Но давайте посмотрим, как деньги перетекают в оффшоры, а потом возвращаются в Украину, а потом опять в оффшоры. Тем более данные НБУ за 2017 год, нам в этом помогут.Классический пример работы с оффшором украинского бизнесмена: регистрируется оффшор в стране, где можно или не платить налоги или платить меньше, чем в Украине, а потом бизнесмен продает товары на экспорт или покупает импортные товары через оффшор. Понятно, что разница в ценах и остается в оффшоре, и с нее не платят налоги.Таким образом, бизнесмен накапливает себе доходы в оффшоре. Но это не значит, что там деньги лежат без дела. Все эти разговоры о том, что украинские бизнесмены покупают за счет денег в оффшорах яхты и виллы, это, скорее, болтовня людей, не имеющих даже сотни гривен в кошельке и просто завидующих, но не понимающих, что главная цель оффшора - это инвестирование денег в бизнес, прежде всего, в бизнес в Украине. Просто, накопив деньги в оффшоре, украинские бизнесмены инвестируют деньги, как правило, в Украине уже в виде инвестиций.Слов «инвестиции» очень красивое, но мало, кто знает, что оно означает. Хотя тут все просто. Инвестиции делятся на три вида: прямые инвестиции, это когда украинский бизнесмен покупает предприятия или создает его с нуля за счет своих денег и остается главным собственником. Портфельные инвестиции, - это когда инвестирует деньги в акции, паи компании, но при этом главный собственник другой человек, а портфельный инвестор - это сособственник. И наконец, третий вид - это долговые инвестиции, как правило, в виде кредитов, которые дает нерезидент украинским компания или покупка облигаций украинских компаний нерезидентами.В любом случае, это деньги, которые поступают в Украину и используются для развития экономики Украины. Чем больше поступает инвестиций в Украину, тем лучше. Тут спора нет. Но право же, не стоит ругать украинских бизнесменов, если они, накопив деньги в оффшоре, инвестировали эти деньги в Украину. Или стоит. Без инвестиций из оффшоров экономика Украины просто рухнет. Так, что тут не до глупых лозунгов о запрете оффшоров.Согласно данным НБУ за 2017 год сальдо (разница суммы поступивших денег в Украину и денег, которые ушли из Украины) прямых зарубежных инвестиций составило 2,1 млрд. долл. В 2016 году это показатель был 3,2 млрд. долл, но в 2014 году только 0,299 млрд. долл. а вот 2012 году 7,2 млрд. долл. Инвестиции из оффшоров медленно, но все-таки поступают в Украину. Почему медленно? А потому, что украинских инвесторов пугает бардак, устроенный в украинской экономике. Если этот бардак прекратится, то приток зарубежных инвестиций, которые как правило, и являются инвестиции из оффшоров, будет и семь, и десять миллиардов долларов. Все может быть и будет, когда бизнес будет понимать, что будет с их бизнесом в Украине.За 2017 год сальдо портфельных зарубежных инвестиций составило 110 млн. долл. В 2013 году было больше 1 млрд. долл. А сейчас просто не до портфельных инвестиций. Наш рынок акций настолько слабенький, что просто нет желающих даже о нем вспоминать.За 2017 года сальдо долговых зарубежных инвестиций составило 240 млн. долл. Очень мало. В 2012 году этот показатель был 6,7 млрд. долл. Но это все было. Сейчас мало дают в долг Украине. Хотя в 2014-2015 годах МВФ активно давал в долг кредиты, но уже в 2016-2017 годах мода на Украину прошла, и МВФ уже не хочет кредитовать Украину, а старые кредиты нужно погашать. То же касается украинского бизнеса, который работает через оффшоры. Но товарные кредиты и кредиты своим украинским «дочкам» они за год выдают на 3-5 млрд. долл, правда, в течении года они просят погасить старые кредиты. В целом, сальдо получается очень маленьким. Что дали, то и забрали, чтобы в Украине долго не лежало. Пока бизнесу страшно держать в Украине деньги. Когда не будет страшно, тогда и сальдо долговых зарубежных инвестиций будут миллиарды и в плюсе.А теперь самое интересное. За 2017 года украинский бизнес заплатил дивидендов и процентов нерезидентам, а более точно, на свои оффшоры сумму 6,1 млрд. долл. Получается, что сумма валюты, которая ушла в оффшоры, значительно превышает сумму валюту, оттуда пришедшую под видом зарубежных инвестиций. В 2013 году этот показатель был 9,7 млрд. долл. Вот так деньги и уходят в оффшоры. У нас довольно-таки льготное законодательство по выплате процентов и дивидендов, выплачиваемых в оффшорах.Поэтому, многие украинские бизнесмены и делают такой бизнес. Инвестируют деньги из оффшоров в Украину, но потом доход перечисляют обратно, чтобы деньги лишний раз в Украине не валялись. Может они и правильно делают.В любом случае, если в Украине меньше будет бардака и хаоса, то можно ожидать, что валюта будет «убегать» не только в оффшоры, но и возвращаться из оффшоров для развития экономики Украины. «Деньги любят тишину» - и это аксиома любого бизнеса. Не ругайте тот бизнес, который работает, а то он действительно будет только перечислять валюту в оффшоры, но не будет инвестировать в Украину.