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Блог: Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен

Мотивированное зверство все равно остается зверством

Сегодня, 13:15
Ненависть к врагу не должна быть слепой.

Несмотря на гипотезы моих больших запоребриковых друзей, та часть моих предков, которая, живя на морозе в землянках, не строила зимой 1941-1942 года Нижнетагильский МК, воевала на стороне Красной Армии с нацистами, а не была в числе 1 миллиона 200 тысяч советских граждан, ставших на сторону гитлеровцев.

И о том, что творилось на территории Германии, когда туда зашли советские войска, я знаю не из книг, а из рассказов своего покойного деда Серафима. Он не любил говорить о войне, а об этих событиях и подавно.

Но я не об этом.

Я о том, что могу ПОНЯТЬ мотивы людей, которые после трех лет войны, гибели близких, после разрушенных городов и сожженных сел, творили страшные вещи. Понять, но не принять. Хотя, я все-таки понимаю тех солдат, что расстреляли весь состав охраны лагеря смерти, после того, как увидели, что там делали. Но речь шла о казни непосредственных исполнителей.

Мне ближе те, кто подкармливал немецких детей, не насиловал женщин, не грабил мирное население и не стрелял пленных в затылок. Даже имея на это все возможные и невозможные причины.

Я полагаю, что даже мотивированное зверство остается зверством.

Если нужно уничтожить 100 зачинщиков, чтобы в живых остались тысячи, я не стану рыдать - это принцип меньшего зла.

Но если в отместку за 100 наших невинных жертв мне предложат убить 100 таких же непричастных на стороне врага, я стану на их защиту. Просто потому, что я человек.

И не надо мне говорить о причастности к врагам по рождению или по гражданству! Это ничем не отличается от аргументов организаторов Холокоста.

Ненависть - сильнейший мотиватор, но ненависть не должна быть слепой.

Иначе, дорогие земляки, мы ничем не отличаемся от тупой оболваненной массы, которая пришла на нашу землю бороться с "украинским фашизмом".

Или мы остаемся людьми, или мы перестаем ими быть.

Третьего не дано.

Кстати, в очередной раз убедился, что самые кровожадные и беспощадные, сидят не в окопах, а на диванах.

Увы.

В общем, относитесь к сказанному, как хотите.

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Сегодня, 13:15 » Автор: Ян Валетов
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