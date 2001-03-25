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Блог: Владимир Милов
Российский оппозиционер, председатель партии "Демократический выбор"

Противопожарная безопасность – это вечная тема

Сегодня, 14:45
Очень поучительная история.

Ревзин предлагает снести все торговые центры ради того, чтобы не было пожаров (хотя такие страшные пожары с жертвами в торговых центрах - удел стран типа России или Пакистана, а вот в развитых странах ТЦ нормально работают себе и не горят - но видимо эта часть анализа до Ревзина еще не дошла, ну не всё сразу, людям нужно время).

А я вот лет десять назад обсуждал с представителями одной очень крупной международной нефтегазовой компании (очень-очень крупной, вы все её знаете) предстоявшую нефтегазовую конференцию в одной очень-очень фешенебельной пятизвездочной московской гостинице, где живут звёзды и которая считается эталоном.

Ну и я так, дежурно, спросил - а конференция же в этой гостинице будет, а ваши топ-менеджеры, которые на ней выступают, там же будут жить? Ну типа давайте с ними там и встретимся, в этой гостинице (топ-менеджеры хотели встретиться со мной).

Нет, говорит мой собеседник. Наша корпоративная служба безопасности эту мега-фешенебельную московскую гостиницу проверила, и постановила, что жить нашим топ-менеджерам там запрещено, потому что она не соответствует нашим стандартам пожарной безопасности - если что, там всем писец. Поэтому жить они будут в другом месте.

Имя гостиницы не называю, хотя многим друзьям эту историю рассказывал, и они знают. Но гостиница прям вот топ из топов. Постсоветской постройки.

А еще я тогда спросил - а это устранимые дефекты или гостиницу надо сносить? Нет, говорят, неустранимые, надо в принципе сносить.

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Сегодня, 14:45 » Автор: Владимир Милов
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