Политический деятель Политический деятель

Как Украина высылала российских дипломатов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Постоянно сталкиваюсь с утверждением: «Мы от западных стран хотим санкций против России, а сами не вводим, просим сокращения торговли с Москвой, а сами наращиваем. Мы рады, что западные страны высылают российских дипломатов, а сами только сейчас это сделали вслед за ними».Так вот, достало.То, что мы сейчас выслали 13 штук так называемых дипломатов, которых идентифицировали как сотрудников спецслужб РФ – это не наши санкции, а солидарность с Великобританией, которая для нас сделала очень много хорошего. И совершили мы этот жесткий дипломатический демарш, потому что так следует поступать, выражая кому-то свою поддержку, неся вполне конкретные потери.Ведь шпионы под дипломатическим прикрытием – это удобный объект для слежения. И именно поэтому ни одна страна не спешит высылать раскрытых шпионов-дипломатов, ведь вычислять новых – это время и неуверенность.Да и потом, наше дипломатическое присутствие в России уже настолько незначительно, что зеркальный ответ (а он гарантирован) выбивает реально нужных людей. Но мы совершили это действие, потому что таков принцип благодарности и солидарности в международной политике.Свои меры против российских дипломатов мы реализовали еще в 2014-2015 годах. И они были куда масштабнее, чем нынешние европейские. По масштабу в чем-то даже подобные американским.В чем-то те действия превысили: мы снизили уровень отношений, отказавшись от статуса посла с обеих сторон. В чем-то уступаем по закрытию консульств, потому что это привело бы к симметричному ответу. Ведь консульства в РФ – это единственное, что нам там нужно в связи с существованием наших политзаключенных и кучи немудрых заробитчан, которые вполне вероятно могут стать такими же узниками или заложниками в будущем.Наш демарш в отношении послов является беспрецедентным. Мы окончательно отозвали своего посла, подтолкнули РФ к аналогичному шагу, а когда они прислали согласие на нового, мы не просто не ответили, а вообще отказались принимать их чрезвычайного и полномочного.Это очень сильная пощечина.Еще мы в разы сократили наше дипломатическое присутствие в Москве и без лишнего шума выпроводили большинство их дипломатов. А на запросы о предоставлении аккредитации новым, на замену высланным, чаще отказываем.Разрывать дипломатические отношения сейчас вряд ли целесообразно. Должна сохраняться какая-то контактная точка – хотя бы для подготовки и передачи предложений на Нормандский формат, обмен пленными, и тому подобное.А еще нам нужна консульская служба. Разрыв дипломатических отношений, как таковых, прекращает и деятельность консульств. А простой вывод всего персонала посольства лишит консульства дипломатической поддержки, без которой они мало что сделают. Кроме того, у нас есть не только генеральные консульства в других российских городах, но и простое консульство в Москве, которое действует в рамках посольства.Поэтому на самих себя нам грех жаловаться. Мы давно сделали максимум от возможного, а теперь еще и добавили громкую пощечину Путину, выслав третью по численности делегацию их дипломатов.Смотрите хронологию за прошлые годы. Оттуда видно, что с санкциями и ограничением торгово-экономических отношений на уровне государства все аналогично. А прошлогодний рост товарооборота произошел как раз в частном секторе, прежде всего из-за ДТЭК, благодаря всяким соболевым и семенченко теперь будто бы покупающего свой же уголь в России. Государство стимулирует ДТЭК перейти на американский уголь, но заставить не может.