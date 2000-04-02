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Блог: Мустафа Найем
Народный депутат Украины, БПП

Тревожные звонки касаемо ДБР

Сегодня, 14:45
Рядом с нами рождается новый монстр.

Это орган, который переберет на себя все функции следствия у Генпркуратуры и получит рычаги давления на НАБУ, САП, Кабмин, депутатов, судей, губернаторов и т.д. И я редко паникую, но сегодня тот самый день. Сегодня в ДБР избрали Совет общественного контроля (РГК). Процедура, по которой избирался якобы контролирующий орган полностью извращает вообще суть этого органа. Среди членов РГК представители организаций, у которых нет ни истории, ни исследований, ни опыта работы, ни элементарной веб-страницы! Зато есть известные представители карманных организаций кланов и групп, не брезговавших помогать заядлым ворам и преступникам уже сейчас, после Майдана.

Кому вы мстите?!?! Черт возьми, ну нельзя из-за собственных шкурных интересов заражать раком всю систему. Это откат назад. Если хотите, это чертовый реванш, о котором мы все так громко жалуемся. Мы все – гражданское общество, депутаты, эксперты, адвокаты и прокуроры – будем виноваты в том, что позволяем на наших глазах шаг за шагом манипулировать созданием основ самого мощного следственного органа в стране!

И отдельно я хочу сказать о директоре ДБР Романе Трубе. У меня нет и не было к нему предвзятого отношения. С самой первой встречи я бексонечное множество раз повторял только одну фразу – позвольте себе быть самостоятельным, не ищите опору у политиков, найдите ее у экспертов, специалистов и гражданского общества. И вам это вернется сторицей. У вас был этот шанс – начать все с чистого листа. Не поддаваться на провокации политиков. Выдержать давление, создать новый крутой орган, которым бы мы все гордились, а не очереджное кудло интересов и мутных схем. Стать независимым и получить право и возможность с достоинством говорить "Нет!" тем, кто привык все "решать".

И нет, мы не будем просто наблюдать. Сегодняшние "сборы" прошли с множеством нарушений, которых достаточно не на один иск. Я искренне надеюсь, что у Романа Михайловича хватит сил и понимания, чтобы не утверждать этот состав РГК, разобраться в ситуации и утвердить нормальную процедуру избрания нового состава общественного совета.

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Сегодня, 14:45 » Автор: Мустафа Найем
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