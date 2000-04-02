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Россия: ошибки моделирования будущего

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До начала войны с Украиной в 2014-ом году у России не было внятной экономической и геополитической стратегии. Именно российско-украинская война и реакция Запада на нее вынудила представителей российской элиты к созданию целостного видения своей перспективы и внятной экономической и геополитической стратегии.Понятно, что эти видения и стратегии в ситуации войны России против целого мира являются скрытыми. Однако в том или ином виде они просачиваются в публичное пространство. Давайте попробуем ознакомиться с ними и проанализировать на предмет наличия мыслительных ошибок.Для начала мы рассмотрим две наиболее вероятные модели перспективы России, которые обсуждаются ее правящим классом. Эти модели в публичном виде представлены Михаилом Александровым, ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО.Вначале в виде страшилки был представлен сценарий геополитической капитуляции как негативная перспектива России ("распад России"). Затем в противовес ему была представлена модель национальной модернизации как позитивная перспектива России (сценарий "мировое лидерство России и контроль обширного рынка серединной Евразии").Сценарий геополитической капитуляции. В этом сценарии используется наличная в России экономическая и политическая модель, в сценарии использования которой не нужно ничего менять в Росси, нужно только идти на поводу у Запада.В основе этого модели – либеральный реванш, когда подверженный западным санкциям олигархат и чиновничий аппарат усилит давление на президента, подталкивая его на уступки Западу, в частности, на сдачу Донбасса.Сдача Донбасса как реализация "Минских соглашений", зачистка территории украинцами, беженцы в Россию, что подрывает авторитет Президента.Однако Запад санкции не отменяет, пока оккупирован Крым. Это приводит в России к ряду непопулярных экономических мер, повышению акцизов и тарифов. Беженцы с Донбасса лишь ухудшают экономическую ситуацию.Запад требует нового референдума в Крыму под международным контролем. РФ должна формально вывести Крым из своего состава. В Крыму начинаются брожения, раскол, шатания, многие ориентируются на Киев.В Москве активизируется патриотическая оппозиция в защиту Крыма в составе РФ. Запад на фоне этого поддерживает другие протестные акции за отставку Президента.Политическая нестабильность провоцирует экономическую. Курс рубля падает на 50%, что в свою очередь после действий Центробанка вызывает инфляцию.Украинские войска через серию провокаций начинают военную операцию в Крыму. Российские войска подавлены, украинские войска воодушевлены победой на Донбассе.В это время еще можно ввести чрезвычайное положение, отказаться от сдачи Крыма. Однако если Президент и дальше идет на поводу у Запада, это приводит к усилению протеста, к столкновению протестующих с Росгвардией и к новым западным санкциям.Если даже Президент не идет на поводу у Запада, то дальнейшие шаги либералов у власти еще больше приведут к ухудшению экономической ситуации.Так или иначе Крым будет возвращен Украине к 2025 году.Затем придет очередь России уходить из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.Олигархи компенсируют свои убытки, мелкий и средний бизнес окажется в тяжелом положении. Жизнь простого народа еще более ухудшится.Разрушение ЕвраЗЭС, выход Беларуси из ОДКБ, вступление Молдовы и Украины в НАТО.На Кавказе все воюют со всеми. Россия предоставляет независимость республикам Северного Кавказа. Русские оттуда мигрируют в Россию.В России независимость провозглашают Татарстан, Башкирия, республика Тыва и Якутия."Япония, увидев слабость России, начнет готовить почву для аннексии Курильских островов и Сахалина. Усилятся территориальные претензии со стороны Финляндии, Норвегии и государств Прибалтики. Финляндия выдвинет претензии на Карелию и Выборг, Норвегия – на Мурманскую область, Латвия – на Псковскую область, Эстония на часть Ленинградской области, Украина – на Ростовскую область и Кубань, Казахстан – на Оренбургскую и Астраханскую области, Китай – на Дальневосточные районы РФ, США – на Камчатку, Чукотку и Якутию..."К 2050-му году Россия перестанет существовать как единая страна. Автономии смогут сохранить свою государственность. В целом же русский народ будет в качестве людей второго сорта ассимилирован в составе разных государств, а те русские, что не войдут в состав других государств, будут управляться администрациями под контролем международных структур.В противовес этому сценарию был описан сценарий мирового лидерства России и контроля обширного рынка серединной Евразии, что потребовало новой модели экономики и политики. Все это описано как Модель и сценарий национальной модернизации.Доминирование патриотического сегмента в России, ослабление либерального прозападного сегмента, изоляция России от Запада и решительный разрыв с ним отношений до минимально необходимых.Из руководства РФ удаляются либералы-рыночники и приходят приверженцы регулируемого рынка, которые запускают иную модель управления экономикой.Возрождение Госплана (Государственный комитет по экономическому планированию), отвязывание эмиссии рубля от валютной выручки, что позволяет решить две задачи: рост инвестиционного капитала и развитие отдельных отраслей экономики на плановой основе.Переход от оборонительной к (хотя правильнее сказать – продолжение) наступательной экспансионистской внешней политики. На полях заметим – это предполагает советскую модель инноватизации, когда в основу научно-технической и инновационной деятельности кладется милитаризация, в которой ВПК выступает локомотивом инноватизации страны, а большинство гражданского производства имеет двойное назначение – военное и гражданское.Госплан определяет перспективные направления развития экономики, устанавливает показатели производства в этих отраслях и выделяет под них проектное финансирование в виде госзаказа. Госплан запускает масштабный проект развития с ростом на 5-6% в год.Сопротивление прозападных олигархических кругов внутри страны жестко подавляется. Иначе говоря, конец олигархии.Наступление в Украине – кроме Донецкой и Луганской областей, оккупируются также Одесская и Харьковская.НАТО наращивает войска в Польше и Румынии.Реформа государственного устройства в России в 2018-2024 годах.В 2025 году происходит передача власти новому лидеру патриотической ориентации.Запад уменьшает импорт из России. Однако Россия тоже уменьшает импорт из западных стран. Россия экономически усилится, переместится с 6-го на 5-е место в мире в рейтинге крупнейших экономик.Россия продолжает разрывать отношения с Западом, выходит из множества договоров.К 2050 году происходит сначала автономизация и федерализация, а затем и полный распад Украины.Ослабление или распад ЕС, финансово-экономический кризис в США.Россия становится мировым лидером и контролирует обширный рынок Евразии.Ключевые мыслительные ошибки модели "национальной модернизации"Базовая мыслительная ошибка – оба сценария это игра с нулевой суммой: либо побеждает Запад, либо Россия.У меня есть гипотеза о мудрости цивилизации, которая состоит в том, что мудрая цивилизация это та, которая умеет переходить от игр с нулевой суммой к играм с ненулевой суммой. Кстати Запад изо всех сил пытается именно так и поступать – даже на фоне подростковых комплексов и стрессовых психозов России Запад вводит очень ограниченные санкции, не загоняя Россию в угол. Однако Россия так пока еще не умеет.Далее мы сосредоточимся лишь на ошибках позитивного сценария как наиболее желательного для России.Первая ошибка. Отсутствие универсальной позитивной перспективы для России в ситуации чудовищного ограничения свобод, пропагандистского давления и репрессий. Откуда в стране под гнетом патриотов, без либералов, которые будут отовсюду выдавлены, возьмутся инновации, производство опережающих технологий и развитие как процесс позитивного устремления всего народа?Интеллектуалы, ученые и инженеры в неволе хорошо работать не могут – лучшие из них уезжают во внешнюю эмиграцию или уходят во внутреннюю. Режим мобилизации для интеллектуалов, ученых и инженеров может сработать лишь в ситуации явной угрозы, как это было с созданием атомного оружия в СССР. Однако режим мобилизации никак не позволит выйти на инновационное лидерство вне такой непосредственной угрозы, как это было в СССР во времена застоя.Даже процесс развития, включая позитивную демографическую динамику, является следствием наличия позитивных мотиваций у всего народа. Существуют два основных способа производства социальной энергии внутри цивилизации – свобода и мобилизационный режим. Причем нечто среднее между ними может существовать очень непродолжительное время, быстро склоняясь либо в том, либо в другом направлении.В этом смысле существует миф об СРСР, который имел свои успехи, – космические достижения и научное лидерство в 60-70-ые годы ХХ столетия. Поддерживая для себя этот миф, родившиеся с СССР люди постоянно забывают, что в 1955-1965 была так называемая "оттепель", когда происходил отход от мобилизационного режима, который работал почти на всем протяжении существования СССР.Поинтересуйтесь литературой о тех периодах – мобилизационный режим революции и войны 1917-1922, мобилизационный режим коллективизации и индустриализации 1922-1941, мобилизационный режим войны 1941-1945, мобилизационный режим восстановления народного хозяйства 1945-1955, ослабленный мобилизационный режим мягких репрессий, приведший к застою 1965-1991. Таким образом, то что обычно называют достижениями СССР, проявляется как результат не свойственной для всего остального времени существования СССР "оттепели".Именно период наибольших достижений СССР (60-70-ые годы ХХ века) был временем, когда вовнутрь социалистической цивилизации были контрабандой пропущены мотивации западной цивилизации – свобода, конкуренция, открытость. Сами по себе различного рода мобилизационные режимы в невероятном напряжении усилий и за счет чудовищных человеческих жертв могут позволить победить в войне (классовой, мировой и т.д.), но не могут позволить выдержать конкуренцию с мотивациями свободы в мирное время.Причем мобилизационный режим возможен при двух условиях: 1) закрытые границы; 2) сильное давление (идеолого-пропагандистское, репрессивное, принудительного труда и т.д.). Без закрытых границ, на одной лишь реваншистской пропаганде отчужденного "Русского мира", без общечеловеческой перспективы, без массового принуждения к коллективному труду мобилизационный режим обеспечить невозможно.Вторая ошибка. Возрождение Госплана возможно, но в его столкновении с олигархией невозможна его победа. Олигархические структуры более мобильны, экономически и политически более защищены, нежели Госплан. Если российский Президент вздумает уничтожить российских олигархов, то скорее сам будет уничтожен ими.Олигархи, выжившие в политической и экономической конкуренции, постоянно доказывают свою способность развивать соответствующие сегменты экономики. Если силовым образом под крышей государства олигархов поменять на государственных управляющих, они неизбежно развалят экономику страны.Модель Госплана убивает мотивацию не только крупного капитала, но среднего и даже мелкого. Фактически предлагается воссоздать инструмент социализма без социализма.Что отличает рашизм от социализма? Весьма простая вещь. Как бы мы не относились к социализму, в СССР он рассматривался как позитивная перспектива для всего человечества. И как бы мы не относились к рашизму, "Русский мир" это позитивная перспектива лишь для России. "Русский мир" не является привлекательным для Китая, где есть свой "китайский мир", для Европы с их "европейским миром", для США с их "американским миром". Неуниверсальный характер "Русского мира" снижает его энергетический потенциал даже для самих русских, не говоря уже о других народах.Третья ошибка. Отсутствие учета конкуренции Китая – главный недостаток планов России по установлению лидерства на евразийском континенте. Россия предполагает, что с Китаем у нее равное партнерство, и что Китай будет сохранять нейтралитет во время ее дальнейшей экспансии в Украине, во время ее дальнейшей дестабилизации Европы и стимулирования кризиса в США. Однако это не так. Китай тоже видит себя лидером Евразии. И у Китая для этого есть больше предпосылок, нежели у РоссииПрежде всего, Китай давно пытается реализовать модель национальной модернизации, плавно и неспеша переходя от социализма к капитализму. Китай всегда сохранял некоторое подобие Госплана и сохранял управляющую стратегическую позицию Компартии. Китай тратил средства, полученные от роста экономики, не на войну, как Россия, а на модернизацию и инноватизацию собственного хозяйства. Китай имеет достаточно сильную армию и, в отличие от США, не боится ядерного оружия России, поскольку его демографический потенциал позволит пережить любую локальную ядерную войну.Четвертая ошибка связана с нереальным планом относительно военной агрессии России в Украине. У России есть возможности запустить сценарий распада Украины. Но вот довести этот сценарий до конца у нее нет никакой возможности. Оккупация Одесской и Харьковской областей Украины Россией приведет к консолидации и сопротивлению украинцев путем прямой войны. Такая война помимо неизбежного увязывания российских войск в войне по всему фронту неизбежно приведет к расколу в самой России.Пока войну в ТОТ ДЛО (в так называемых ДРН и ЛНР) Россия может внутри своей страны хоть как-то выдать за гражданскую, это позволяет обеспечивать поддержку власти населением. Открытая агрессия и увеличение территории оккупации Украины Россией приведет к разрушению шаткого статус-кво в самой России.Пятая ошибка – неучет весьма вероятной инноватизации и гражданской деолигархизации Украины, что по степени воздействию на Россию будет намного более масштабным, нежели все эти опыты с Госпланом и государственной деолигархизацией.Из-за этих ошибок сценарий "национальной модернизации" России имеет очень низкую вероятность осуществления. Поэтому сценарий "геополитической капитуляции" России более вероятен.