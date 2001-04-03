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Блог: Леонид Швец
Публицист

Это – самая мощная антироссийская пропаганда

Сегодня, 11:00
Которую только можно придумать.

Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, сказала, насколько ее поразили сарказм, презрение и вызов, с какими Россия встретила требование британской стороны объяснить, почему на территории королевства применено нервно-паралитическое вещество. Одичание российской дипломатии говорит о стране ничуть не меньше и значительно чаще, чем показательное применение редких ядов в чужой стране. От России инстинктивно хочется шарахнуться, на всякий пожарный тщательно вымыть руки и постараться всячески ограничить возможность дальнейших контактов. Чем сейчас Запад активно и займется.

Когда россияне говорят всем: «Вы такие же, как мы», и обвиняют британцев в готовности убивать ради провокаций – это самая мощная антироссийская пропаганда, какую только можно придумать.

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Сегодня, 11:00 » Автор: Леонид Швец
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