Политолог, журналист Политолог, журналист

Якщо такий чесний – покажи свої гроші

Насправді відома на Заході приказка звучить інакше: "If you are so smart show me your money" (якщо такий розумний, покажи свої гроші). Такий підхід ніколи не подобався в Україні. Саме тому, декларуючи доходи, більшість українських політиків немилосердно прибіднюється, викликаючи за кордоном нерозуміння, а часто й іронічний сміх.Важко без посмішки читати про Юлію Тимошенко, яка в свої роки і досі не заробила на власне житло і змушена орендувати 588 метрову віллу у своєї кузени. Абсурдність її декларації підкреслює те, що всіх оприлюднених у неї доходів разом навряд чи вистачить на утримання та оренду настільки чималого будинку не кажучи про інші витрати. Адже броньовану автомашину на якій часто бачать Тимошенко, вона вочевидь, також орендує, бо власної не декларує.На фоні Тимошенко значно відвертішою, виглядає декларація Олега Ляшка. Мабуть зробивши висновки з критики, лідер Радикальної партії купив будинок під Києвом і продав частину іншої нерухомості, що дозволило йому заявити про 20,6 млн. грн. легального доходу.Зауважу, що внесення цих грошей до декларації означає, що з виручених коштів від продажу нерухомості уже сплачено як мінімум 3% до Пенсійного фонду. Ляшко також вказав, що має 4 млн грн на рахунку в банку і ще 713 тисяч доларів вкладу у іноземній валюті, що також передбачає сплату податків з відсотків по депозитах. Їздить на двох автомашинах Toyota Land Cruiser, на яких його часто бачать біля Верховної Ради.Не розказав Олег тільки як скромний український політик, який ніколи не мав власного бізнесу, зумів нажити такі чималі капітали.Очікувано вражаючими стали декларації народних депутатів, які публічно переймаються боротьбою з корупцією. Європейський оптимізм у них може грунтуватися на тому, що їм довіряють позичальники. Країна ще не оговталась від Сергія Лещенка, який вразив покупкою кількасотметрової квартири у центрі Києва на позичені без відсотків мільйони. А цього року багатьох збила з ніг декларація Світлани Заліщук – народному депутату України позичили 4,5 мільйони гривень. Причому позичальник іноземець, і наскільки можна зрозуміти з декларації, дав гроші без відсотків.Якщо б Світлана звернулася у державний Приватбанк, то швидкий кредит могла б взяти під 2,9% на місяць, тобто 34,8% річних. Тоді лише б відсотки (без повернення тіла кредиту) з 4 500 000 за рік для неї становили би 1 566 000 грн! Це величезна вигода за безпроцентним кредитом на таку суму, тому після такого дарунку від іноземця виникає бажання відстежувати голосування настільки необачної депутатки. Щоправда, судячи із прізвища, позичальник точно прибув не з Москви.На цьому фоні у Петра Порошенка без особливих змін. Як і торік, усю свою зарплату у повному обсязі президент віддав на благодійність. Це стало добрим прикладом для компаній, що були пов'язані з ним до президентства і вони також перерахували на благодійність близько 800 мільйонів гривень з 2014 року.Щодо Roshen, який перебуває у довірчому управлінні компанії "Ротшильд", того його податки торік становили рекордні 1 мільярд 188 мільйонів гривень.Треба нагадати, що кампанія декларування доходів за 2017 рік стала останньою перед президентськими виборами, голосування на яких має відбутися 30 березня 2019 року. Тож якби президентів обирали за деклараціями, на виборах треба було б знову голосувати за Петра Порошенка, який сплатив податків та передав на благодійність більше від інших.Загалом, з урахуванням вітчизняних реалій треба було б переробити англійську приказку – якщо ти такий чесний, покажи свої гроші. Можливо після цього з часом не лише Порошенко, але й інші українські політики почали б чесно декларувати прибутки і платити податки.