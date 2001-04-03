Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Каждое решение украинского суда отпугивает приход инвестиций

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Умение бывших акционеров "Привата" решать вопросы в судах всегда поражали. Поражают они и сейчас. То суд запрещал аудит банка и расследования детективного агентства Kroll, то потом запрещал адвокатам принимать участие в лондонском суде. И, судя по всему, все такие решения сходили судам с рук. Потому что за одним решением, на которое, конечно же, подавали апелляцию и оно навсегда пропадало в сумраке, следовали другие. И судьи не боялись их принимать, хотя после каждого такого решения суда к самому судье должны приходить и из НАБУ, и из прокуратуры, и из судебной вертикали.Приходить и выгонять пинком под зад. Да и журналисты должны были выяснить, на каком внедорожнике ездит судья и в каком коттеджном городке он живет. Может быть, это бы не страховало нас от будущих подобных решений судов, но по крайней мере повышало бы стоимость каждого следующего решения суда для Коломойского и Кº.Из последнего судебного творчества – 28 марта Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск держателя еврооблигаций "ПриватБанка" – панамской компании THEO Worldwide Corp – и решил взыскать с финучреждения $574 тыс. Сумма, конечно, незначительная. Но, вполне возможно, это всего лишь проба пера. Или попытка повлиять на решение Лондонского суда, принеся ему вердикт из Украины. Того самого суда, который должен взыскать с бывших акционеров "ПриватБанка" в пользу украинских налогоплательщиков $2,5 млрд. В любом случае, это просто феерическое решение. Потому как понять, при чем тут Хозяйственный суд Киева и еврооблигации, выпущенные по британскому праву, очень сложно.Можно придумать мотивацию судьи, но не логическое объяснение. И да, не лишним будет напомнить, что бывшие акционеры "ПриватБанка" владели львиной долей еврооблигаций финансового учреждения. И, по слухам, продолжали скупать бумаги, когда их цена упала после национализации. Конечно, можно предположить, что за панамской компанией стоят какие-то приличные инвесторы. Так ведь бывает? Панама ведь та юрисдикция, куда обычно просто-таки ломятся пенсионные фонды американских пожарников. Но что-то подсказывает, что за этой вывеской стоит джентльмен из Женевы.НБУ подал апелляцию, и это решение суда не будет выполняться. Это очевидно. Но так же очевидно, как часто бывшим акционерам "ПриватБанка" и связанным с ними лицам удается получать нужные решения суда. То семья Суркисов, теперь вот какие-то панамские патриоты. И после таких решений судов не удивляйтесь, почему в Украину не приходят иностранные инвесторы. Потому что они знают, что с такой же легкостью Хозяйственный суд признает, что завод по производству водки принадлежит не французской компании, а украинскому патриоту.А потом другой суд признает, что, несмотря на решение Лондонского суда, торговый центр тоже должен принадлежать другому украинскому патриоту. Или скажет, что американской компании тут вообще не стояло, а итальянский банк никогда не давал кредит украинским патриотам. Инвестиции любят безопасность. И пугает их больше даже не сумасшедшая с минометом, которая может бегать по центру Киева (хотя это тоже пугает), но тихие решения судов. И они нам стоят гораздо дороже, чем сумма, на которую "патриоты" получают активов. Каждое решение на миллион отпугивает приход инвестиций на миллиард.И да, вполне возможно, что со временем суд Лондона обяжет Украину договориться с держателями еврооблигаций. И государству придется что-то выплатить. Но это будет суд Лондона. У которого будет на это право. И это точно будет не завтра. И это точно должен быть не Хозяйственный суд Киева.