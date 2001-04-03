Співголова Громадської Ініціативи "Права справа" Співголова Громадської Ініціативи "Права справа"

Екс-ватажка «ЛНР» Болотова отруїли терористи

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Нещодавно заступник покійного ватажка бойовиків "ЛНР" Болотова Владлен Заруба розповів про справжню причину його смерті. За словами Заруби, Болотов планував повернутися до Луганська, але це багатьох не влаштовувало. "Моя особиста думка – отруїли", - констатував Заруба.Нагадаю, 27 січня 2017 року російські змі повідомили про смерть в Москві ватажка бойовиків "ЛНР" Болотова. Зі слів помічника Болотова Костянтина Книрика, 46-річному Валерію "раптово стало погано". За попередніми, на той момент, даними, у ватажка бойовиків стався серцевий напад.28 січня поплічник Болотова заявив, що лікарі визначили причину смерті ватажка бойовиків. За інформацією Костянтина Книрика, офіційною версією смерті Болотова стала гостра серцева недостатність.Екс- "спікер парламенту Новоросії" Олег Царьов коментуючи смерть Болотова заявив, що причиною стала "його емоційність і психологічний вантаж через минуле". Олексій Карякін, найближчий так би мовити "соратник по боротьбі", розповів, що останнім часом Болотов скаржився на стан здоров'я. На серце. "Останнім часом він приймав ліки. У якийсь момент серце не витримало",- повідомив він.Ігор Стрєлков (Гіркин), який особисто знав покійного, зауважив, що у того були великі проблеми з алкоголем. "Якщо це правда, то я б не став однозначно говорити про те, що мав місце злий намір - Болотов давно і багато пив", - написав Стрєлков на своїй сторінці в соцмережі ВКонтакте.В свою чергу, військовий експерт сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін фактично підтвердив слова Гіркина щодо проблем Болотова з алкоголем. "Валєра був веселий чувак, запійний. Можливо, прийшов час, коли сердечко не витримало".Таким чином, у засобах масової інформації, як російських так і українських, синхронно формували думку про смерть Болотова внаслідок серцевого нападу.Примітно, що чи не єдиною реакцією з боку українських правоохоронних органів і спеціальних служб України була заява радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, який назвав "Бояришник" можливою причиною смерті першого ватажка самопроголошеної "ЛНР" Валерія Болотова. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "У Мордорі вмер перший ватажок російсько-терористичної банди ЛНР Болотов! Мабуть "Бояришнік", — написав З. Шкіряк. СБУ, за вже сталою практикою, вирішила не коментувати ситуацію, справедливо вирішивши,що не варто повторювати попередній негативний досвід.Стримана реакція СБУ пояснюється тим, що 6 серпня 2016 року радник глави спецслужби Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи інформацію про замах на ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького заявив, що за своїми закритими каналами він може підтвердити цю інформацію. " Дійсно, ми говоримо про те, що був замах на Ігоря Венедиктовича Плотницького", - сказав Тандіт. Він зазначив, що лідер бойовиків перебуває у важкому стані.Утім, за інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", 6 серпня, станом на 12 годину, підтверджувався лише факт посиленої охорони обласної лікарні, а не факт перебування на її території самого Плотницького. Так само не підтверджувався характер отриманих ним важких поранень. Згодом підтвердилася інформація "Права Справа" про імітацію замаху на Плотницького.Менше з тим, 29 січня аналітичний відділ ГІ "Права Справа" отримує інформацію, що смерть Болотова - це банальне вбивство, замасковане під серцевий напад. Окремо підкреслюється, що інформація, яку поширювали напередодні, що він перебував у стані перманентного психічного тиску і був пригнічений, не відповідала дійсності. Навпаки, останні заяви Болотова свідчили, що у нього були певні плани на майбутнє, пов’язані із поверненням в "ЛНР"."Болотова використали, а коли він став небезпечним для нинішнього процесу – ліквідували. Достатньо простежити за тим, з ким Болотов останнім часом зустрічався", – у коментарях для українських змі зауважив співголова організації.За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", останнім з ким зустрічався Болотов був Олексій Карякін та ще одна особа. Інформація передається співробітникам українських спеціальних служб і оприлюднюється у засобах масової інформації.Примітно, що 31 січня, вдова ватажка бойовиків Олена Болотова, яка до цього практично не уникала коментарів, заявила, що її чоловік помер незабаром після того, як випив чашку кави в одному з московських кафе під час ділової зустрічі. За її словами, напередодні смерті Болотов зустрічався з двома чоловіками в кафе "Червона машина" в будівлі Льодового палацу ЦСКА. Коли Болотов повернувся після цієї зустрічі додому, через деякий час він поскаржився дружині, що йому стало погано.На відміну від Карякіна, який заявляв про проблеми зі здоров'єм у Болотова, вдова зауважила, що її чоловік на своє здоров'я ніколи не скаржився, і вони ніколи не зверталися до медичного закладу ні в Україні, ні в РФ.Лише після заяв вдови Болотова про отруєння її чоловіка, російський телеканал Лайф повідомив, що чоловіки, з якими зустрічався Болотов-це Олексій Карякін і людина на псевдо Санич.Сергій Корсунський, у минулому — права рука Болотова, у коментарі українським змі заявив, що з Болотовим в Москві хотіли зустрітися представники луганських бойовиків. Той більше місяця намагався уникнути аудієнції, але потім все-таки погодився на зустріч з "екс-прем'єром" так званої "ЛНР" Карякіним."Розмовляв з людиною сам за окремим столиком. Решту про "чашку кави" ви знаєте. Моя думка — його отруїли",- заявив він.Пізніше, з посиланням на джерело у правоохоронних органах РФ, з'явилося повідомлення про те, що явного інфаркту у Болотова за результатами розтину не було. Але, начебто, у нього були виявлені в судинах невеликі атеросклеротичні бляшки, які могли спровокувати серцеву недостатність.Варто зауважити, що ще в травні 2016 року "Права Справа" інформувала про плани російських кураторів щодо "зачистки" опозиційно налаштованих лідерів бойовиків. За інформацією аналітиків огранізації, так звана вимушена міграція Олексія Карякіна була пов’язана з тим, що спецслужби "ЛНР" намагалися через нього нейтралізувати найближче оточення Болотова з метою дискредитації його майбутнього політичного руху і підготовки фізичного усунення останнього.Свого часу, згідно наказу № 535 за підписом Голови Служби безпеки України В.Наливайченка "за сприяння Службі безпеки України у вирішенні покладених на неї завдань, значний особистий внесок у систему загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюється в особливий період, забезпеченні боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями, відповідно до п. 13 частини першої статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України", Снєгирьова Дмитра Васильовича, було нагороджено відомчою відзнакою "Вогнепальна зброя".На жаль, змушений констатувати, що наразі рівень комунікації аналітичного відділу ГІ "Права Справа" зі спеціальними службами України фактично припинився.