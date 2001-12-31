Раздел: Недвижимость
Кабмин одобрил привлечение китайских кредитов для финансирования государственного лизингового жилья
Украина получила $ 500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов.
Кабинет Министров Украины одобрил привлечение $ 500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта «Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга», сообщает пресс-служба КМУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украину Коммунальную.
Кредит под государственную гарантию предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых. Выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования.
Внедрением государственного финансового лизинга в Украине занимается Государственное ипотечное учреждение Украины. По результатам открытого конкурса по привлечению внешних заимствований для финансирования реализации этого инвестиционного проекта победителем стала Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (CСЕС).
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Приобретение жилья в лизинг - это альтернатива кредитования, которая предусматривает аренду жилья с правом его выкупа в конце срока. Главное отличие от кредита заключается в том, что лизинг имеет упрощенную процедуру оформления и некоторые налоговые льготы для юридических лиц. Для получения лизингового финансирования не требуется оформление залога, поскольку предмет лизинга принадлежит лизинговой компании, а право собственности переходит к клиенту после полной выплаты лизинговых платежей.
Кабинет Министров Украины одобрил привлечение $ 500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта «Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга», сообщает пресс-служба КМУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украину Коммунальную.
Кредит под государственную гарантию предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых. Выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования.
Внедрением государственного финансового лизинга в Украине занимается Государственное ипотечное учреждение Украины. По результатам открытого конкурса по привлечению внешних заимствований для финансирования реализации этого инвестиционного проекта победителем стала Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (CСЕС).
Читайте также: Объемы строительства в Украине растут
Приобретение жилья в лизинг - это альтернатива кредитования, которая предусматривает аренду жилья с правом его выкупа в конце срока. Главное отличие от кредита заключается в том, что лизинг имеет упрощенную процедуру оформления и некоторые налоговые льготы для юридических лиц. Для получения лизингового финансирования не требуется оформление залога, поскольку предмет лизинга принадлежит лизинговой компании, а право собственности переходит к клиенту после полной выплаты лизинговых платежей.
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