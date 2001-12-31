» » Кабмин одобрил привлечение китайских кредитов для финансирования государственного лизингового жилья
Раздел: Недвижимость  
0

Кабмин одобрил привлечение китайских кредитов для финансирования государственного лизингового жилья

Кабмин одобрил привлечение китайских кредитов для финансирования государственного лизингового жильяУкраина получила $ 500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов.

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение $ 500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта «Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга», сообщает пресс-служба КМУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украину Коммунальную.

Кредит под государственную гарантию предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых. Выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования.

Внедрением государственного финансового лизинга в Украине занимается Государственное ипотечное учреждение Украины. По результатам открытого конкурса по привлечению внешних заимствований для финансирования реализации этого инвестиционного проекта победителем стала Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (CСЕС).

Читайте также: Объемы строительства в Украине растут

Приобретение жилья в лизинг - это альтернатива кредитования, которая предусматривает аренду жилья с правом его выкупа в конце срока. Главное отличие от кредита заключается в том, что лизинг имеет упрощенную процедуру оформления и некоторые налоговые льготы для юридических лиц. Для получения лизингового финансирования не требуется оформление залога, поскольку предмет лизинга принадлежит лизинговой компании, а право собственности переходит к клиенту после полной выплаты лизинговых платежей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кабмин, кредит, лизингование

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:52 » Автор: Татьяна Шедько
     251
     0

Похожие новости по теме

Почему не будет работать аренда жилья с правом выкупа Почему не будет работать аренда жилья с правом выкупа

Идея КМУ заманчива для арендаторов, но в бюджете денег на всех может не хватить.

В Украине планируют запустить льготный лизинг квартир В Украине планируют запустить льготный лизинг квартир

Рядовых украинцев программа затронет не раньше чем через год и при удачном стечении обстоятельств.

Местные бюджеты выделят до 200 млн. грн. на программы льготного жилья Местные бюджеты выделят до 200 млн. грн. на программы льготного жилья

В настоящее время региональные власти поддерживают 140 различных программ по льготному приобретению жилья.

Херсонская и Закарпатская области лидируют по вводу в строй нового жилья Херсонская и Закарпатская области лидируют по вводу в строй нового жилья

Также названные регионы доминируют по объему финансирования жилищных программ.

За 9 месяцев объемы ипотечного кредитования уменьшились в семь раз За 9 месяцев объемы ипотечного кредитования уменьшились в семь раз

Слишком высокие процентные ставки сделали ипотеку недоступной.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх