Раздел: Недвижимость
Эксперты предрекают новое падение цен на недвижимость
Цены на недвижимость могут снова просесть.
В Национальном банке Украины говорят, что цены на жилье в Украине активно падают и уже почти достигли критически низкого уровня. Согласно последним отчетам НБУ, жилье в Украине продается практически по себестоимости. Причиной всему стало отсутствие спроса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Большие города продолжают застраивать жилыми комплексами и новостройками. Отмечается, что за 9 месяцев прошлого года в Украине ввели в эксплуатацию на 21,4% больше жилья (6,8 млн кв.м общей площадью), нежели за аналогичный период в 2016 г. В общем, за три квартала 2017 г. в эксплуатацию ввели 84,4 тыс. квартир.
"Темпы падения цен существенно снизились за последнее время. От 2-3% за месяц в 2014 г. до 0,5% в 2017 г. Соответственно, судя по динамике, 2018 будет годом стабильности. Но, скорее годом стабильности с незначительной тягой к очень плавному снижению цен, чем к плавному росту", – отметил председатель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.
Председатель нацсовета Риелторской палаты Украины Виктор Несин рассказал сайту "Сегодня", что в 2018 году сохранится такая же тенденция, как и в прошлом, и цены просядут, приблизительно на 10%, хотя критического обвала не будет.
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"Тенденция в 2018 г. на цены на недвижимость будет все-таки к снижению. Говорить о том, что нет спроса – нельзя. У нас колоссальный спрос, в моем понимании, каждый второй украинец у нас нуждается или в улучшении, или в приобретении недвижимости. Но нет финансовой возможности, и в 2018 г. эта возможность точно не появится. Обвала цен тоже не будет. Потому что обвал сразу вызовет спрос. Если случается резкий обвал цен, всегда находится тот, кто купить эту недвижимость даже с целью перепродажи", – поясняет эксперт.
В Национальном банке Украины говорят, что цены на жилье в Украине активно падают и уже почти достигли критически низкого уровня. Согласно последним отчетам НБУ, жилье в Украине продается практически по себестоимости. Причиной всему стало отсутствие спроса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Большие города продолжают застраивать жилыми комплексами и новостройками. Отмечается, что за 9 месяцев прошлого года в Украине ввели в эксплуатацию на 21,4% больше жилья (6,8 млн кв.м общей площадью), нежели за аналогичный период в 2016 г. В общем, за три квартала 2017 г. в эксплуатацию ввели 84,4 тыс. квартир.
"Темпы падения цен существенно снизились за последнее время. От 2-3% за месяц в 2014 г. до 0,5% в 2017 г. Соответственно, судя по динамике, 2018 будет годом стабильности. Но, скорее годом стабильности с незначительной тягой к очень плавному снижению цен, чем к плавному росту", – отметил председатель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.
Председатель нацсовета Риелторской палаты Украины Виктор Несин рассказал сайту "Сегодня", что в 2018 году сохранится такая же тенденция, как и в прошлом, и цены просядут, приблизительно на 10%, хотя критического обвала не будет.
Читайте также: Эксперты предрекают Украине судьбу Китая
"Тенденция в 2018 г. на цены на недвижимость будет все-таки к снижению. Говорить о том, что нет спроса – нельзя. У нас колоссальный спрос, в моем понимании, каждый второй украинец у нас нуждается или в улучшении, или в приобретении недвижимости. Но нет финансовой возможности, и в 2018 г. эта возможность точно не появится. Обвала цен тоже не будет. Потому что обвал сразу вызовет спрос. Если случается резкий обвал цен, всегда находится тот, кто купить эту недвижимость даже с целью перепродажи", – поясняет эксперт.
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