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Раздел: Недвижимость  
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Рада разрешила легализацию самостроев

Рада разрешила легализацию самостроевПраво на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома.

Верховная Рада Украины разрешила до 31 декабря 2018 года провести легализацию объектов строительства, которые были построены без разрешения до 9 апреля 2015 года.

За принятие соответствующего законопроекта №3696 проголосовали 276 нардепов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Согласно документу, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, а также построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

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При этом право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.
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 Теги: самострой, Рада

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Сегодня, 11:25 » Автор: Богдан Процив
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