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Раздел: Недвижимость  
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О налоге на недвижимость украинцам сообщат до 1 июля

О налоге на недвижимость украинцам сообщат до 1 июляДо 1 июля украинцы получат от ГФС уведомления о сумме налога на недвижимость, который им нужно уплатить.

Граждане Украины до 1 июля получат уведомления-решения Государственной фискальной службы (ГФС) о начисленной сумме налога на недвижимость, который необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, однако законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества: 60 квадратных метров для квартир независимо от их количества, 120 квадратных метров для жилых домов, 180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).

Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов - 600 квадратных метров.

Также не распространяются льготы на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.

В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога - с 3% до 1,5%.

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На 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель вчетверо ниже - около 30 млн грн, отмечает ГФС.
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 Теги: налог, недвижимость

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Сегодня, 16:59 » Автор: Богдан Процив
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