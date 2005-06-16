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О налоге на недвижимость украинцам сообщат до 1 июля

О налоге на недвижимость украинцам сообщат до 1 июля

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Стало известно, сколько украинцы заплатили налога на недвижимость Наибольшая часть уплаченного налога на недвижимость поступила от юридических лиц, отмечает ГФС.

ГФС разъяснила правила уплаты налога на недвижимость и предоставления льготы Налог на недвижимость был введен в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса.

В ГФС пояснили, как платить налог на недвижимость нескольким собственникам Если недвижимость находится в общей собственности нескольких лиц и не разделена в натуре, то платить налог будет один из собственников