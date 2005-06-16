Раздел: Недвижимость
О налоге на недвижимость украинцам сообщат до 1 июля
До 1 июля украинцы получат от ГФС уведомления о сумме налога на недвижимость, который им нужно уплатить.
Граждане Украины до 1 июля получат уведомления-решения Государственной фискальной службы (ГФС) о начисленной сумме налога на недвижимость, который необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, однако законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества: 60 квадратных метров для квартир независимо от их количества, 120 квадратных метров для жилых домов, 180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).
Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов - 600 квадратных метров.
Также не распространяются льготы на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.
В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога - с 3% до 1,5%.
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На 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель вчетверо ниже - около 30 млн грн, отмечает ГФС.
Граждане Украины до 1 июля получат уведомления-решения Государственной фискальной службы (ГФС) о начисленной сумме налога на недвижимость, который необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, однако законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества: 60 квадратных метров для квартир независимо от их количества, 120 квадратных метров для жилых домов, 180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).
Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов - 600 квадратных метров.
Также не распространяются льготы на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.
В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога - с 3% до 1,5%.
Читайте также: Цены на продажу земли в Украине вырастут втрое
На 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель вчетверо ниже - около 30 млн грн, отмечает ГФС.
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