В Украине запустили обновленную базу данных оценки недвижимости

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Камбин утвердил новые нормы оценки недвижимости Теперь оценочная стоимость недвижимости и рыночная цена объекта должны совпадать.

Эксперты: Процедура оценки недвижимости стала прозрачной и недорогой В связи с внедрением новых правил в оценке недвижимого имущества данный сегмент рынка недвижимости стал более прозрачным, так считают эксперты. Нововведения действуют только с первого числа текущего месяца, но уже заметен положительный результат, так как люди стали больше и чаще обращаться к оценщикам недвижимости, которые, как

Компьютерная программа оценки имущества нестабильна: специалисты проводят сделки задним числом 1 ноября в Украине вступили в законную силу новые правила оценки недвижимости перед её продажей или покупкой, но как оказалось сами оценщики ещё не готовы к таким нововведениям. Всё дело в том, что теперь оценивать недвижимое имущество могут только квалифицированные специалисты, но делать они это будут не самостоятельно, как