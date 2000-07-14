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Раздел: Недвижимость  
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В Украине запустили обновленную базу данных оценки недвижимости

В Украине запустили обновленную базу данных оценки недвижимостиЕдиная база отчетов об оценке недвижимости позволит бороться с "черными" риелторами.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости, которая исключает сомнительные сделки с налогооблагаемым имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

“Применение электронных площадок позволит сформировать реальные цены на рынке оценки движимого и недвижимого имущества и исключить злоупотребления в этой сфере, которые приобрели масштабный характер”, - отмечается в сообщении.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 20 июля, за два дня работы новой Единой базы оценки, в нее внесены почти 300 отчетов. При этом 10% отчетов, которые оценщики хотели внести, были отклонены.

"Причина одна: несоответствие цены. Но оценщики имеют право обратиться в ФГИ с апелляцией и в течение 10 дней получить рецензbю на эти отчеты, а затем внести их в базу, если рецензия будет положительной", - говорится в сообщении Фонда.

Еще три электронные площадки проходят тестирование и в течение двух недель также заработают.

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В ведомстве добавили, что Фонд госимущества работает в тесной взаимосвязи с Нотариальной палатой Украины, и совместно решают и будут решать проблемные вопросы работы Единой базы отчетов об оценке и получения услуг авторизованных электронных площадок.
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 Теги: недвижимость, база

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Сегодня, 17:03 » Автор: Богдан Процив
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