Раздел: Недвижимость
В Украине запустили обновленную базу данных оценки недвижимости
Единая база отчетов об оценке недвижимости позволит бороться с "черными" риелторами.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости, которая исключает сомнительные сделки с налогооблагаемым имуществом.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
“Применение электронных площадок позволит сформировать реальные цены на рынке оценки движимого и недвижимого имущества и исключить злоупотребления в этой сфере, которые приобрели масштабный характер”, - отмечается в сообщении.
Согласно данным ведомства, по состоянию на 20 июля, за два дня работы новой Единой базы оценки, в нее внесены почти 300 отчетов. При этом 10% отчетов, которые оценщики хотели внести, были отклонены.
"Причина одна: несоответствие цены. Но оценщики имеют право обратиться в ФГИ с апелляцией и в течение 10 дней получить рецензbю на эти отчеты, а затем внести их в базу, если рецензия будет положительной", - говорится в сообщении Фонда.
Еще три электронные площадки проходят тестирование и в течение двух недель также заработают.
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В ведомстве добавили, что Фонд госимущества работает в тесной взаимосвязи с Нотариальной палатой Украины, и совместно решают и будут решать проблемные вопросы работы Единой базы отчетов об оценке и получения услуг авторизованных электронных площадок.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости, которая исключает сомнительные сделки с налогооблагаемым имуществом.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
“Применение электронных площадок позволит сформировать реальные цены на рынке оценки движимого и недвижимого имущества и исключить злоупотребления в этой сфере, которые приобрели масштабный характер”, - отмечается в сообщении.
Согласно данным ведомства, по состоянию на 20 июля, за два дня работы новой Единой базы оценки, в нее внесены почти 300 отчетов. При этом 10% отчетов, которые оценщики хотели внести, были отклонены.
"Причина одна: несоответствие цены. Но оценщики имеют право обратиться в ФГИ с апелляцией и в течение 10 дней получить рецензbю на эти отчеты, а затем внести их в базу, если рецензия будет положительной", - говорится в сообщении Фонда.
Еще три электронные площадки проходят тестирование и в течение двух недель также заработают.
Читайте также: В Киеве растет стоимость жилья в новостройках
В ведомстве добавили, что Фонд госимущества работает в тесной взаимосвязи с Нотариальной палатой Украины, и совместно решают и будут решать проблемные вопросы работы Единой базы отчетов об оценке и получения услуг авторизованных электронных площадок.
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