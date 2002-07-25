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Раздел: Недвижимость  
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Интерес к покупке квартир в Крыму за год упал на 27%

Интерес к покупке квартир в Крыму за год упал на 27%Низкий спрос на покупку квартир в Крыму связан с падением интереса инвесторов после ажиотажа 2014 года, считают аналитики.

В первом полугодии 2018 года спрос на покупку квартир в аннексированном Крыму снизился по сравнению с тем же периодом 2017 года на 27%, по сравнению с январем - на 14%. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом со ссылкой на данные портала объявлений Avito Недвижимость сообщает в понедельник, 30 июля, Корреспондент.

Низкий спрос на покупку квартир в Крыму связан с падением интереса инвесторов после ажиотажа 2014 года, считает риэлтор компании Rich-Недвижимость Олег Бендрик.

«Сразу после того, как полуостров вошел в состав России, туда ломанулись инвесторы не только из столицы, но и из разных регионов, чтобы застраивать территорию, покупать недвижимость для дальнейшего получения прибыли. Считали на фоне ажиотажа, что Крым - какая-то золотая жила. Однако где-то год назад инвесторы стали понимать, что это невыгодно», - рассказал Бендрик.

По его словам, инвесторы перестали покупать недвижимость с целью последующей сдачи в аренду или перепродажи из-за низкого качества обслуживания и плохой инфраструктуры.

«Для себя квартиры покупали на полуострове далеко не все. Кроме того, последние два года из-за санкций сильно подешевела недвижимость в Европе - безусловно, это более привлекательный вариант», - отмечает эксперт.

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Несмотря на падение интереса, недвижимость в Крыму дорожает. Цены на жилье на полуострове за год выросли на 8%, с начала года - на 3%.
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 Теги: Крым, квартиры

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Сегодня, 09:31 » Автор: Богдан Процив
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