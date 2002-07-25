Интерес к покупке квартир в Крыму за год упал на 27%

Похожие новости по теме

Обычно перед Новым годом спрос на недвижимость у украинцев значительно возрастает, но по неизвестным причинам на данный момент на рынке абсолютное затишье. Столичные эксперты утверждают, что конец 2013 года стал для них полной неожиданностью, потому как цены на квартиры выросли, а ожидаемого всплеска активности так не