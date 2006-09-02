В Киеве ощутимо подорожало вторичное жилье

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В прошлом месяце текущего года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости в Киеве выросла на 0,6%.

Средняя стоимость предложения 1 кв. м жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в феврале 2016 года в долларах США снизилась на 0,9% по сравнению с январем – до $1,463 тыс.