» » Украинцы заплатили почти 600 млн налога на недвижимость
Раздел: Недвижимость  
0

Украинцы заплатили почти 600 млн налога на недвижимость

Украинцы заплатили почти 600 млн налога на недвижимостьСтавки налога устанавливались решениями местных советов.

Физические лица в течение января-августа 2018 года уплатили в местные бюджеты 582,5 млн гривен налога на недвижимое имущество. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что это на 308,3 млн грн больше аналогичного периода прошлого года (274,2 млн грн).

По данным ведомства, в настоящее время сформированы около 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. физических лиц - владельцев такой недвижимости. К уплате определен налог на общую сумму 969 млн грн.

Читайте также: Мусоропровод стал необязательным при проектировании домов в Украине

Налог на недвижимость плательщики платят за 2017 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период. Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости. Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: налог на недвижимость

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:08 » Автор: Богдан Процив
     82
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, сколько украинцы заплатили налога на недвижимость Стало известно, сколько украинцы заплатили налога на недвижимость

Наибольшая часть уплаченного налога на недвижимость поступила от юридических лиц, отмечает ГФС.

ГФС разъяснила правила уплаты налога на недвижимость и предоставления льготы ГФС разъяснила правила уплаты налога на недвижимость и предоставления льготы

Налог на недвижимость был введен в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса.

В ГФС рассказали, сколько насчитали налога на недвижимость В ГФС рассказали, сколько насчитали налога на недвижимость

Наибольшая сумма налога приходится на Хмельницкую область

В 2016 году украинцы заплатили 1,4 млрд грн налога на недвижимость В 2016 году украинцы заплатили 1,4 млрд грн налога на недвижимость

По итогам года этот показатель вырос на 56 млн гривен по сравнению с 2015 годом.

Кабмин предлагает сделать налог на недвижимость обязательным для всех Кабмин предлагает сделать налог на недвижимость обязательным для всех

Правительство инициирует отмену необлагаемого минимума общей площади жилой недвижимости.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх