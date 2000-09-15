Раздел: Недвижимость
Украинцы заплатили почти 600 млн налога на недвижимость
Ставки налога устанавливались решениями местных советов.
Физические лица в течение января-августа 2018 года уплатили в местные бюджеты 582,5 млн гривен налога на недвижимое имущество. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что это на 308,3 млн грн больше аналогичного периода прошлого года (274,2 млн грн).
По данным ведомства, в настоящее время сформированы около 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. физических лиц - владельцев такой недвижимости. К уплате определен налог на общую сумму 969 млн грн.
Читайте также: Мусоропровод стал необязательным при проектировании домов в Украине
Налог на недвижимость плательщики платят за 2017 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период. Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости. Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.
Физические лица в течение января-августа 2018 года уплатили в местные бюджеты 582,5 млн гривен налога на недвижимое имущество. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что это на 308,3 млн грн больше аналогичного периода прошлого года (274,2 млн грн).
По данным ведомства, в настоящее время сформированы около 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. физических лиц - владельцев такой недвижимости. К уплате определен налог на общую сумму 969 млн грн.
Читайте также: Мусоропровод стал необязательным при проектировании домов в Украине
Налог на недвижимость плательщики платят за 2017 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период. Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости. Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
82
0
Также советуем посмотреть
- Спичрайтеры Порошенко с задачей справились
- Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле
- Чем руководствуется защита Кернеса
- Чересчур придирчивая невеста насмешила Сеть
- Скукоживается: соцсети потешаются над свежей фоткой Путина
- YES: без важких компромісів
- Путин в образе матрешки «украсил» обложку Time
- «ЛНР» отжала Ровеньковский пивзавод у владельца
- Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского, Водяного и Гнутово
- Попытка принца Гарри поцеловать девушку закончилась конфузом
- Про угорські паспорти на Закарпатті
- Сеть насмешили размышления российской чиновницы о мужчинах и женщинах
- В чем причина «разборок» НАБУ и САП
- Американцам удалось заснять подлетевший к ним «НЛО»
- Справа Седлецької: куди поспішає ЄСПЛ
- Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожки
- Перекрыт канал поставки комплектующих военной техники
- Лучшая реклама: Сеть в восторге от упитанного кота, живущего в супермаркете
- Почему Московский патриархат – это угроза Украине
- Сытник должен подать в отставку
- Волан-де-Морт отдыхает: Сеть повеселил снимок ребенка на свадьбе
- Победить – это не значит «взорвать Кремль»
- Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет
- Самые свежие и прикольные демотиваторы
- Забавные снимки с котами-воришками
- Забавные поступки девушек с неповторимой логикой
- Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
Оставьте свой комментарий