Раздел: Недвижимость
В Украине хотят ограничить ввод жилья в эксплуатацию
Депутаты хотят запретить ввод в эксплуатацию жилья без социальной инфраструктуры.
Группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете ввода в эксплуатацию жилых объектов без детских садов, школ и поликлиник.
Соответствующий проект №9118 внесен в парламент 21 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Его авторами выступили народные депутаты Ирина Суслова (БПП), Тетяна Рычкова (БПП), Алена Бабак (Самопомич), Ольга Червакова (БПП), Ирина Луценко (БПП) и другие.
"Проектом Закона исключено принятие в эксплуатацию объектов, возводимых в случае комплексной застройки территории, и жилых комплексов в случае, если предварительно не приняты в эксплуатацию объекты общественного обслуживания населения социальной сферы (учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования, учреждения здравоохранения), которые входят в состав утвержденной проектной документации, или же их принятие в эксплуатацию осуществляется одновременно с другими объектами", – говорится в пояснительной записке к документу.
Читайте также: Гройсман заинтересовался налогами застройщиков
Согласно проекту закона, технико-экономические показатели необходимой социнфраструктуры войдут в перечень исходных данных для строительства. Ввод жилья станет возможным только после принятия в эксплуатацию социальных объектов или одновременно с ними.
Группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете ввода в эксплуатацию жилых объектов без детских садов, школ и поликлиник.
Соответствующий проект №9118 внесен в парламент 21 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Его авторами выступили народные депутаты Ирина Суслова (БПП), Тетяна Рычкова (БПП), Алена Бабак (Самопомич), Ольга Червакова (БПП), Ирина Луценко (БПП) и другие.
"Проектом Закона исключено принятие в эксплуатацию объектов, возводимых в случае комплексной застройки территории, и жилых комплексов в случае, если предварительно не приняты в эксплуатацию объекты общественного обслуживания населения социальной сферы (учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования, учреждения здравоохранения), которые входят в состав утвержденной проектной документации, или же их принятие в эксплуатацию осуществляется одновременно с другими объектами", – говорится в пояснительной записке к документу.
Читайте также: Гройсман заинтересовался налогами застройщиков
Согласно проекту закона, технико-экономические показатели необходимой социнфраструктуры войдут в перечень исходных данных для строительства. Ввод жилья станет возможным только после принятия в эксплуатацию социальных объектов или одновременно с ними.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
15
0
Также советуем посмотреть
- На Донбассе ранены пятеро бойцов ВСУ
- Нефть экономике России не поможет
- Забавные люди, которым плевать на законы физики
- Эти комиксы развеселят почти всех родителей
- Уморительные фотки от людей, которым не повезло с соседями
- США одобрили идею предоставления автокефалии Украине
- В Сети поделились самыми смешными выходками домашних питомцев
- В России сделала новое циничное заявление об Украине
- Умора: фамилии этих людей дарят позитив
- Эти люди сделали самые прикольные фотки в своей жизни
- Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
- Жалобы Поклонской на украинские суды насмешили Сеть
- Задержаны подозреваемые в покушении на активиста Михайлика
- Любительница странного маникюра насмешила Сеть
- Одесса аплодировала убийце
- Спасатели и нацгвардейцы получат французские вертолеты
- «Виртуозная» игра Усика на фортепиано стала хитом Сети
- Российские саперы взорвали магазин на Донбассе, - разведка
- Украина загнала Россию в фантастический цугцванг
- Як лобісти дешевої електроенергії виступали проти НКРЕКП
- Бегемотиха из Николаева показала, как держит себя в "форме"
- В Харькове «увековечили» бабушку, торгующую семечками
- СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»
- Санкції проти Росії під загрозою
- ВСУ начали стратегические учения «Казацкая воля-2018»
- Известный теннисист знатно оконфузился во время вручения приза
- У нас не любят говорить о гражданской войне
- С днем рождения: старейшая в мире панда отведала праздничный торт
- Завершились испытания бронемашины «Лев»
- Прикол дня: заседание Генассамблеи ООН прошло с участием младенца
Оставьте свой комментарий