» » В Украине хотят ограничить ввод жилья в эксплуатацию
Раздел: Недвижимость  
0

В Украине хотят ограничить ввод жилья в эксплуатацию

В Украине хотят ограничить ввод жилья в эксплуатацию Депутаты хотят запретить ввод в эксплуатацию жилья без социальной инфраструктуры.

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете ввода в эксплуатацию жилых объектов без детских садов, школ и поликлиник.

Соответствующий проект №9118 внесен в парламент 21 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Его авторами выступили народные депутаты Ирина Суслова (БПП), Тетяна Рычкова (БПП), Алена Бабак (Самопомич), Ольга Червакова (БПП), Ирина Луценко (БПП) и другие.

"Проектом Закона исключено принятие в эксплуатацию объектов, возводимых в случае комплексной застройки территории, и жилых комплексов в случае, если предварительно не приняты в эксплуатацию объекты общественного обслуживания населения социальной сферы (учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования, учреждения здравоохранения), которые входят в состав утвержденной проектной документации, или же их принятие в эксплуатацию осуществляется одновременно с другими объектами", – говорится в пояснительной записке к документу.

Читайте также: Гройсман заинтересовался налогами застройщиков

Согласно проекту закона, технико-экономические показатели необходимой социнфраструктуры войдут в перечень исходных данных для строительства. Ввод жилья станет возможным только после принятия в эксплуатацию социальных объектов или одновременно с ними.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: жилье, эксплуатация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:48 » Автор: Богдан Процив
     15
     0

Похожие новости по теме

В Украине анонсировали старт «строительной амнистии» В Украине анонсировали старт «строительной амнистии»

На днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию объектов.

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине резко сократился Ввод в эксплуатацию жилья в Украине резко сократился

Ввод в эксплуатацию жилья сократился на 27,8%.

В Украине за полгода принято в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья В Украине за полгода принято в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья

Это на 56,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Строительство нового жилья в Украине сократилось на 15% Строительство нового жилья в Украине сократилось на 15%

Такое сокращение зафиксировано в 13 областях страны.

Ввод в эксплуатацию самостроев сделают бесплатным Ввод в эксплуатацию самостроев сделают бесплатным

Вступил в силу порядок предоставления услуги.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх