В Украине хотят ограничить ввод жилья в эксплуатацию

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На днях Минюст опубликует приказ Минрегиона о порядке обследования и принятия в эксплуатацию объектов.

Ввод в эксплуатацию жилья сократился на 27,8%.

Это на 56,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года