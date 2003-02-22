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Раздел: Недвижимость  
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В Украине на крышах разрешили строить детские площадки

В Украине на крышах разрешили строить детские площадкиНа территории Украины позволили размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более трех этажей.

В Украине новые Государственные строительные нормы позволяют размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более трех этажей. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба Минрегионстроя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, согласно новой нормы, детские площадки на крышах должны быть оборудованы парапетом и защитной оградой высотой два метра. Причем на территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильного и сотовой связи.

Как следует из документа, еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты ниже расположенных помещений.

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"Эти изменения позволят повысить комфортные условия проживания для жителей и обеспечить их необходимым благоустройством территории. Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии", - говорится в сообщении министерства.

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 Теги: детские площадки, крыши

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