Раздел: Недвижимость
В Украине на крышах разрешили строить детские площадки
На территории Украины позволили размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более трех этажей.
В Украине новые Государственные строительные нормы позволяют размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более трех этажей. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба Минрегионстроя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, согласно новой нормы, детские площадки на крышах должны быть оборудованы парапетом и защитной оградой высотой два метра. Причем на территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильного и сотовой связи.
Как следует из документа, еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты ниже расположенных помещений.
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"Эти изменения позволят повысить комфортные условия проживания для жителей и обеспечить их необходимым благоустройством территории. Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии", - говорится в сообщении министерства.
В Украине новые Государственные строительные нормы позволяют размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более трех этажей. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба Минрегионстроя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, согласно новой нормы, детские площадки на крышах должны быть оборудованы парапетом и защитной оградой высотой два метра. Причем на территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильного и сотовой связи.
Как следует из документа, еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты ниже расположенных помещений.
Читайте также: В Украине растут объемы строительства
"Эти изменения позволят повысить комфортные условия проживания для жителей и обеспечить их необходимым благоустройством территории. Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии", - говорится в сообщении министерства.
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