Раздел: Невероятное
В Гонконге появится искусственный "мусорный" остров
В результате проекта в 100 тысячах квартир будут получать экологичное электричество.
Компания Keppel-Seghers из фламандского региона Бельгии вместе с китайским партнером построит первый в мире искусственный остров с электростанцией, работающей на мусоре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
В результате проекта в 100 тысячах квартир будут получать экологичное электричество.
У рукотворных 16 гектаров суши помимо мусоросжигательной электростанции появится порт, куда баржи будут сгружать «горючее». В ход пойдет только бытовой мусор, но не промышленные отходы.
Только на сооружение и укрепление острова понадобится 3 года, потом начнется строительство порта и электростанции.
Читайте также: В Тихом океане возник огромный «мусорный остров». Фото
Сейчас весь 7-милионный Гонконг сбрасывает мусор на свалки.
Компания Keppel-Seghers из фламандского региона Бельгии вместе с китайским партнером построит первый в мире искусственный остров с электростанцией, работающей на мусоре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
В результате проекта в 100 тысячах квартир будут получать экологичное электричество.
У рукотворных 16 гектаров суши помимо мусоросжигательной электростанции появится порт, куда баржи будут сгружать «горючее». В ход пойдет только бытовой мусор, но не промышленные отходы.
Только на сооружение и укрепление острова понадобится 3 года, потом начнется строительство порта и электростанции.
Читайте также: В Тихом океане возник огромный «мусорный остров». Фото
Сейчас весь 7-милионный Гонконг сбрасывает мусор на свалки.
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