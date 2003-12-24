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В Гонконге появится искусственный "мусорный" остров

В Гонконге появится искусственный "мусорный" островВ результате проекта в 100 тысячах квартир будут получать экологичное электричество.

Компания Keppel-Seghers из фламандского региона Бельгии вместе с китайским партнером построит первый в мире искусственный остров с электростанцией, работающей на мусоре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

В результате проекта в 100 тысячах квартир будут получать экологичное электричество.

У рукотворных 16 гектаров суши помимо мусоросжигательной электростанции появится порт, куда баржи будут сгружать «горючее». В ход пойдет только бытовой мусор, но не промышленные отходы.

Только на сооружение и укрепление острова понадобится 3 года, потом начнется строительство порта и электростанции.

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Сейчас весь 7-милионный Гонконг сбрасывает мусор на свалки.
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 Теги: Гонконг, остров

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Сегодня, 19:18 » Автор: Татьяна Ларина
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