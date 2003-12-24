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NASA показали угрожающий Земле астероид
Фото получил радиотелескоп "Аресибо".
Появились детальные фотографии крупного околоземного астероида Фаэтон, который в середине декабря сблизился с Землей на рекордно близкое расстояние в XXI веке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Об этом говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По словам астронома из обсерватории "Аресибо" Патрика Тэйлора, последние данные с радиотелескопа показывают, что Фаэтон похож по форме на Бенну – один из самых опасных околоземных астероидов.
"Единственное различие заключается в том, что внутри Фаэтона может поместиться примерно тысяча Бенну. Темное пятно на его поверхности, возможно, является кратером или другим углублением, которое не отражает лучи радара назад на Землю", – отметил Тэйлор.
В NASA напоминают, что Фаэтон был обнаружен 11 октября 1983 года инфракрасной космической обсерваторией IRAS. Астероид определили как крупный объект круглой формы диаметром в пять километров. Фаэтон относится к числу так называемых аполлоновских астероидов — малых небесных тел, сближающихся с Солнцем на небольшое расстояние.
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Согласно наблюдениям, Фаэтон приближается к Солнцу на расстояние 20 млн километров. Специалисты NASA ожидают, что астероид полностью разрушится уже в ближайшее время.
Появились детальные фотографии крупного околоземного астероида Фаэтон, который в середине декабря сблизился с Землей на рекордно близкое расстояние в XXI веке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Об этом говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По словам астронома из обсерватории "Аресибо" Патрика Тэйлора, последние данные с радиотелескопа показывают, что Фаэтон похож по форме на Бенну – один из самых опасных околоземных астероидов.
"Единственное различие заключается в том, что внутри Фаэтона может поместиться примерно тысяча Бенну. Темное пятно на его поверхности, возможно, является кратером или другим углублением, которое не отражает лучи радара назад на Землю", – отметил Тэйлор.
В NASA напоминают, что Фаэтон был обнаружен 11 октября 1983 года инфракрасной космической обсерваторией IRAS. Астероид определили как крупный объект круглой формы диаметром в пять километров. Фаэтон относится к числу так называемых аполлоновских астероидов — малых небесных тел, сближающихся с Солнцем на небольшое расстояние.
Читайте также: Угроза из космоса: к Земле приближается 160-метровый астероид
Согласно наблюдениям, Фаэтон приближается к Солнцу на расстояние 20 млн километров. Специалисты NASA ожидают, что астероид полностью разрушится уже в ближайшее время.
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