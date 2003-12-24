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Ученые разгадали главную тайну Солнечной системы
Проведено соответствующее исследование.
Ученые из Университета Чикаго заявили о том, что Солнечная система могла формироваться благодаря влиянию звездного ветра, который исходил от гигантской умершей звезды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По мнению исследователей, Солнечная система могла сформироваться из остатков звезды Волфа-Райе. Масса подобных звезд в 40-50 раз превосходит солнечную, они гораздо горячее других звезды и в них содержится большое количество элементов. Когда такая звезда начинает сбрасывать свои внешние оболочки, они попадают в космическое пространство с помощью звездного ветра и образуют плотные пузыри.
По мнению исследователей, подобные пузыри идеально подходят для формирования новых звезд, поскольку таким образом пыль и газ “попадают в ловушку” и конденсируются, образуя светила. Ученые предполагают, что примерно 1 – 16% всех похожих на Солнце звезд были сформированы в подобных условиях.
Этот механизм объясняет изобилие алюминия-26 и дефицит железа-60. Звезда Вольфа-Райе испускала большое количество алюминия, который попадает в зерна пыли и мигрирует к границе пузыря. В конце концов, часть оболочки последнего сколлапсировала, образовав протозвезду и газопылевой диск вокруг нее.
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Сама гигантская звезда в конце концов взорвалась, образовав сверхновую, или сжалась в черную дыру.
Ученые из Университета Чикаго заявили о том, что Солнечная система могла формироваться благодаря влиянию звездного ветра, который исходил от гигантской умершей звезды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По мнению исследователей, Солнечная система могла сформироваться из остатков звезды Волфа-Райе. Масса подобных звезд в 40-50 раз превосходит солнечную, они гораздо горячее других звезды и в них содержится большое количество элементов. Когда такая звезда начинает сбрасывать свои внешние оболочки, они попадают в космическое пространство с помощью звездного ветра и образуют плотные пузыри.
По мнению исследователей, подобные пузыри идеально подходят для формирования новых звезд, поскольку таким образом пыль и газ “попадают в ловушку” и конденсируются, образуя светила. Ученые предполагают, что примерно 1 – 16% всех похожих на Солнце звезд были сформированы в подобных условиях.
Этот механизм объясняет изобилие алюминия-26 и дефицит железа-60. Звезда Вольфа-Райе испускала большое количество алюминия, который попадает в зерна пыли и мигрирует к границе пузыря. В конце концов, часть оболочки последнего сколлапсировала, образовав протозвезду и газопылевой диск вокруг нее.
Читайте также: Это надо видеть: удивительные кадры зимы на Марсе
Сама гигантская звезда в конце концов взорвалась, образовав сверхновую, или сжалась в черную дыру.
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