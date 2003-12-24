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Раздел: Невероятное  
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Ученые раскрыли главную загадку загробного мира

Ученые раскрыли главную загадку загробного мираРечь идет о первой секунде после смерти.

Физик доказал существование жизни после смерти. Профессор из медицинской школы Университета Северной Каролины заявил, что согласно теории биоцентризма, смерть является иллюзией, которую создает наше сознание. Роберт Ланц утверждает, что после смерти человек переходит в параллельный мир.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

Исследователь говорит, что жизнь человека похожа на многолетнее растение, которое всегда возвращается, чтобы снова зацвести в мультивселенной.

Все, что мы видим, существует благодаря нашему сознанию, считает ученый. Роберт Ланц подчеркнул, что люди верят в смерть, потому что их так учат, или потому что сознание ассоциирует жизнь с функционированием внутренних органов. Ланц считает, что смерть не является абсолютным завершением жизни, а представляет собой переход в параллельный мир. В физике давно существует теория о бесконечном числе Вселенных с различными вариациями ситуаций и людей.

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Все, что может случиться, уже где-то происходит, а значит, смерть не может существовать в принципе.
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 Теги: невероятное, загробный мир

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Сегодня, 19:39 » Автор: Наталия Невская
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