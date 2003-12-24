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Астрономы показали снимок туманности необычного цвета

Астрономы показали снимок туманности необычного цветаТуманность располагается на расстоянии 1500 световых лет от Земли.

Астрономы получили снимок туманности М78, которая состоит из трех частей, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA

Туманность располагается на расстоянии 1500 световых лет от Земли в созвездии Ориона, ее протяженность составляет около пяти световых лет. Оттенок туманности обусловлен тем, что она преимущественно состоит из пыли, отражающей синий свет горячих молодых звезд.

Слева от M78 на снимке расположена еще одна отражательная туманность – NGC 2071. Справа же находится гораздо более компактная туманность МакНейла – переменная туманность, связанная с молодой Солнечной системой. На темных полосах пыли туманности выделяются яркие струи, идущие от звезд, – это объекты Хербига – Аро.

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Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.
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 Теги: астрономы, туманность

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Сегодня, 19:13 » Автор: Татьяна Ларина
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