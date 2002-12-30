Раздел: Невероятное
В NASA показали необычный айсберг огромного размера
Невероятное открытие.
На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на statuspress.com.ua.
NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.
На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.
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По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.
На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на statuspress.com.ua.
NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.
На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.
Читайте также: Ученые выяснили, что убьет все живое на Земле
По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.
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