Раздел: Невероятное
Астрономы показали снимок космических "бриллиантов"
Галактика располагается на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли.
Ученые получили снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 1398, центр которой напоминает сияние бриллиантов. Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, галактика располагается на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли в созвездии Печи, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Спиральные ветви NGC 1398 берут свое начало не из центра галактики, а из пересекающей ее центральную область и состоящей из звезд прямолинейной перемычки. Эта морфологическая особенность наблюдается у большинства (примерно у двух третей) спиральных галактик, но ее роль и происхождение пока еще неясны.
Читайте также: Астрономы показали удивительный снимок туманности Лагуна
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.
Ученые получили снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 1398, центр которой напоминает сияние бриллиантов. Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, галактика располагается на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли в созвездии Печи, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Спиральные ветви NGC 1398 берут свое начало не из центра галактики, а из пересекающей ее центральную область и состоящей из звезд прямолинейной перемычки. Эта морфологическая особенность наблюдается у большинства (примерно у двух третей) спиральных галактик, но ее роль и происхождение пока еще неясны.
Читайте также: Астрономы показали удивительный снимок туманности Лагуна
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
871
0
Оставьте свой комментарий