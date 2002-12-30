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Раздел: Невероятное  
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Астрономы показали снимок космических "бриллиантов"

Астрономы показали снимок космических "бриллиантов"Галактика располагается на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли.

Ученые получили снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 1398, центр которой напоминает сияние бриллиантов. Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, галактика располагается на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли в созвездии Печи, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA

Спиральные ветви NGC 1398 берут свое начало не из центра галактики, а из пересекающей ее центральную область и состоящей из звезд прямолинейной перемычки. Эта морфологическая особенность наблюдается у большинства (примерно у двух третей) спиральных галактик, но ее роль и происхождение пока еще неясны.

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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.
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 Теги: астрономы, галактика

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Сегодня, 19:34 » Автор: Татьяна Ларина
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