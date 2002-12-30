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Уникальное явление: земляне смогут наблюдать "кровавую Луну"
Лунное затмение произойдет в момент наибольшего сближения Земли с Луной
Первое лунное затмение в новом 2018 году произойдет уже в январе: 31 числа земляне смогут увидеть "кровавую луну" в момент наибольшего сближения Земли со своим естественным спутником, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Впервые за последние 152 года люди смогут наблюдать "кровавую луну" одновременно с ее полным затмением. После этого кровавое суперлуние можно будет наблюдать чаще – специалисты также называют даты 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.
Первыми кровавое суперлуние смогут увидеть жители западного побережья США, а от начала до конца это явление будет доступно только жителям Гавайских островов, восточной части Аляски и северо-запада Канады.
Отчетливо затмение также будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии. Жители стран Восточной Европы и Ближнего Востока увидят кровавое суперлуние в тот момент, когда земной спутник будет достаточно высоко на небосводе.
Напомним, ранее исследователи установили, что первое описание солнечного затмения было сделано еще в Библии.
Стоит добавить, что большинство современных исследователей считают, что книга Иисуса Навина была создана намного позже описываемых событий, а ее авторы, вероятно, могли полагаться только на устную традицию.
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Напомним, NASA опубликовало аудиозаписи жутких звуков "воющих планет" из космоса.
Первое лунное затмение в новом 2018 году произойдет уже в январе: 31 числа земляне смогут увидеть "кровавую луну" в момент наибольшего сближения Земли со своим естественным спутником, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Впервые за последние 152 года люди смогут наблюдать "кровавую луну" одновременно с ее полным затмением. После этого кровавое суперлуние можно будет наблюдать чаще – специалисты также называют даты 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.
Первыми кровавое суперлуние смогут увидеть жители западного побережья США, а от начала до конца это явление будет доступно только жителям Гавайских островов, восточной части Аляски и северо-запада Канады.
Отчетливо затмение также будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии. Жители стран Восточной Европы и Ближнего Востока увидят кровавое суперлуние в тот момент, когда земной спутник будет достаточно высоко на небосводе.
Напомним, ранее исследователи установили, что первое описание солнечного затмения было сделано еще в Библии.
Стоит добавить, что большинство современных исследователей считают, что книга Иисуса Навина была создана намного позже описываемых событий, а ее авторы, вероятно, могли полагаться только на устную традицию.
Читайте также: Ночью земляне увидят самую большую за 70 лет Луну
Напомним, NASA опубликовало аудиозаписи жутких звуков "воющих планет" из космоса.
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