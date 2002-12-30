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С высоты птичьего полета сняли самый большой в мире айсберг
Сам айсберг не представляет опасности для судов. Пока он плавает в океане, как кубик льда в стакане
Каждые антарктические весну и лето НАСА отправляет на континент специальные самолеты, чтобы с высоты птичьего полета следить за тем, как глобальное потепление изменяет ландшафт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
В ноябре 2017 года самолет-разведчик НАСА P-3 Orion вылетел из Ушуайи, Аргентина, для обследования шельфового ледника Ларсена С и отколовшегося от него гигантского айсберга, передает Mashable.
Огромная глыба льда, названная A-68, отправилась в свободное плавание в начале июля. С тех пор гигант слегка «похудел», потеряв несколько более или менее крупных кусков, но по-прежнему остается монструозным.
НАСА разместило фотографии айсберга на своих страницах в соцсетях. Человечество впервые получило возможность увидеть объект так близко — ранее его снимали только со спутника с помощью специальных приборов.
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Сам айсберг не представляет опасности для судов. Пока он плавает в океане, как кубик льда в стакане. Однако есть вероятность, что, нарушив шельфовый ледник Ларсена С, айсберг ускорит процесс кончины ледяного щита. Это, в свою очередь, грозит существенным повышением уровня моря.
Каждые антарктические весну и лето НАСА отправляет на континент специальные самолеты, чтобы с высоты птичьего полета следить за тем, как глобальное потепление изменяет ландшафт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
В ноябре 2017 года самолет-разведчик НАСА P-3 Orion вылетел из Ушуайи, Аргентина, для обследования шельфового ледника Ларсена С и отколовшегося от него гигантского айсберга, передает Mashable.
Огромная глыба льда, названная A-68, отправилась в свободное плавание в начале июля. С тех пор гигант слегка «похудел», потеряв несколько более или менее крупных кусков, но по-прежнему остается монструозным.
НАСА разместило фотографии айсберга на своих страницах в соцсетях. Человечество впервые получило возможность увидеть объект так близко — ранее его снимали только со спутника с помощью специальных приборов.
Читайте также: Заснеженные Карпаты с высоты птичьего полета. Фото
Сам айсберг не представляет опасности для судов. Пока он плавает в океане, как кубик льда в стакане. Однако есть вероятность, что, нарушив шельфовый ледник Ларсена С, айсберг ускорит процесс кончины ледяного щита. Это, в свою очередь, грозит существенным повышением уровня моря.
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