Раздел: Невероятное
Из-за аномального тепла в Украине раньше времени проснулись сурки
Животные, которых считают предвестниками весны, вышли из спячки
В Николаевском зоопарке проснулись сурки. Животные вышли из спячки раньше времени из-за аномальной погоды, - в городе было около десяти градусов тепла. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Напомним, что сурков считают предвестниками весны - обычно они просыпаются в конце февраля и предсказывают, когда придет теплая погода. Животные раскрыли норку, однако на поверхности сурки появляются редко. Сотрудникам удалось выяснить, что животные проснулись, только с помощью лакомств.
"Мы положили им набор кормов, и в первый же день хлеб был надгрызен и часть кормов исчезла. Они утащили себе в нору", – рассказали в зоопарке. Зоолог Татьяна Бондаренко рассказала, что пара сурков Свистун и Свистуха с детенышами из-за жары залезли в нору еще в начале лета. А теперь из-за аномального зимнего тепла проснулись раньше. "Скорее всего, это связано с аномально теплой зимой на юге Украины.
Организм животного реагирует. Обычно сурки просыпаются в конце февраля - начале марта", – рассказала заведующая отделом хищных животных Николаевского зоопарка. По словам зоологов, если погода изменится, сурки могут снова залечь в спячку. А пока животных подкармливают и наблюдают за их поведением.
Читайте также: Сурки, устроившие разборки на улице, покорили Интернет
Стоит также отметить, что из-за аномальной погоды в январе этого года в Николаевской области посреди зимы зацвели крокусы и первоцветы.
В Николаевском зоопарке проснулись сурки. Животные вышли из спячки раньше времени из-за аномальной погоды, - в городе было около десяти градусов тепла. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Напомним, что сурков считают предвестниками весны - обычно они просыпаются в конце февраля и предсказывают, когда придет теплая погода. Животные раскрыли норку, однако на поверхности сурки появляются редко. Сотрудникам удалось выяснить, что животные проснулись, только с помощью лакомств.
"Мы положили им набор кормов, и в первый же день хлеб был надгрызен и часть кормов исчезла. Они утащили себе в нору", – рассказали в зоопарке. Зоолог Татьяна Бондаренко рассказала, что пара сурков Свистун и Свистуха с детенышами из-за жары залезли в нору еще в начале лета. А теперь из-за аномального зимнего тепла проснулись раньше. "Скорее всего, это связано с аномально теплой зимой на юге Украины.
Организм животного реагирует. Обычно сурки просыпаются в конце февраля - начале марта", – рассказала заведующая отделом хищных животных Николаевского зоопарка. По словам зоологов, если погода изменится, сурки могут снова залечь в спячку. А пока животных подкармливают и наблюдают за их поведением.
Читайте также: Сурки, устроившие разборки на улице, покорили Интернет
Стоит также отметить, что из-за аномальной погоды в январе этого года в Николаевской области посреди зимы зацвели крокусы и первоцветы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
102
0
Оставьте свой комментарий