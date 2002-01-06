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Раздел: Невероятное  
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Ученые выяснили причину уменьшения высоты ледников в Антарктиде

Ученые выяснили причину уменьшения высоты ледников в АнтарктидеНе ожидал никто.

Климатологи на протяжении ряда лет следят за изменениями объема снежного покрова на континенте, расположенном на Южном полюсе Земли. По словам специалистов, Эль-Ниньо уменьшает высоту ледников в Антарктиде на 20 сантиметров в год.

Ученые провели исследование, для этого они воспользовались показаниями четырех космических спутников в период с 1994 по 2017 годы. По мнению климатологов, в течение данного времени высота ледников в Антарктиде уменьшилась на пять метров. Причиной этому выступает Эль-Ниньо – процесс изменения температуры поверхностного слоя Тихого океана в области экватора. Это природное явление перемещает теплые потоки жидкости в сторону Антарктиды. В итоге шельфовые ледники на самом холодном материке Земли подтаивают внизу.

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Высота айсбергов уменьшается, с помощью компьютерных технологий ученые могут вычислить, точные их параметры по истечению определенного количества лет. По заявлению экспертов, скорость таяния ледников является важным показателем, который желательно знать, так как от этого зависит будущее человечества.
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 Теги: Антарктида

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Сегодня, 20:41 » Автор: Наталия Невская
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